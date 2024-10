China crea empresa bajo administración central para reciclaje de recursos

Tianjin, 19 oct (Xinhua) — China Resources Recycling Group Co., Ltd., una empresa estatal de administración central, fue lanzada oficialmente hoy viernes en una ceremonia de fundación en Tianjin, en el norte de China.

La empresa recién creada se especializará en el reciclaje y la reutilización de recursos, asumiendo la importante tarea de construir una plataforma nacional en la materia.

El capital registrado de la empresa es de 10.000 millones de yuanes (1.400 millones de dólares). La Comisión de Administración y Supervisión de Activos de Propiedad Estatal del Consejo de Estado representa al Consejo de Estado en el cumplimiento de las responsabilidades del inversor.

En términos de estructura de capital, la Comisión de Administración y Supervisión de Activos de Propiedad Estatal del Consejo de Estado, China Baowu Steel Group Corporation Limited, China Petrochemical Corporation, y China Resources (Holdings) Co., Ltd. poseen cada una el 20 por ciento, mientras que Aluminum Corporation of China y China Minmetals Corporation poseen el 10 por ciento cada una.

Liu Yu, presidente de China Resources Recycling Group Co., Ltd., expresó que la compañía se convertirá en un proveedor de soluciones integrales que abarcará múltiples categorías clave de recursos reciclados, integrando funciones como almacenamiento, procesamiento, distribución, recambio y establecimiento de estándares.

La compañía también establecerá simultáneamente varias filiales especializadas, con ámbitos de negocios que incluyen construcción de redes de reciclaje de recursos fuera de línea, reciclaje de chatarra de acero, reciclaje de bienes de consumo duraderos como productos electrónicos, negocios de recambio y reciclaje de baterías usadas de vehículos de nueva energía y bicicletas eléctricas, reciclaje de equipos desmantelados de energía eólica y fotovoltaica, y reciclaje de chatarra de metales no ferrosos, así como el reciclaje y procesamiento de residuos plásticos.