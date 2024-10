Putin dice que EEUU arruinó las relaciones con Rusia y sufre las consecuencias

Moscú, 18 oct (Sputnik).- Estados Unidos estropeó las relaciones con Rusia, e impone sanciones de manera constante, algo que perjudica al propio país norteamericano, aseguro este viernes el presidente ruso, Vladímir Putin.

«EEUU debe pensar en ello. Han arruinado las relaciones con Rusia, imponen sanciones constantemente y esto les afecta negativamente y, en última instancia, les afecta a ellos, incluido al dólar», dijo Putin durante en la reunión con los jefes de los medios de comunicación principales del grupo BRICS.

Según el líder ruso, el mundo entero se pregunta si vale la pena utilizar el dólar, ya que por razones políticas Washington limita actualmente su uso como unidad de pago internacional universal.

«El volumen de uso del dólar está disminuyendo lentamente, poco a poco, tanto en pagos como en las reservas», señaló Putin.

Putin ha respondido a una pregunta sobre el plazo para poner fin al conflicto con Ucrania en una conversación este viernes con periodistas de los países BRICS.

Según el líder ruso, es «contraproducente» determinar el plazo para poner fin al conflicto.

«Y cuando los de la OTAN se cansen de luchar contra nosotros, pregúntenselo también. Estamos preparados para continuar la batalla y la victoria será nuestra», afirmó el mandatario.

También hizo hincapié en la diferencia de planteamientos del conflicto entre ambas partes. «La OTAN está en guerra con nosotros, pero a manos de soldados ucranianos. Ucrania no escatima sus soldados en interés de terceros Estados. Pero Ucrania no utiliza armas de alta tecnología. Eso lo hace la OTAN. Y el Ejército ruso lucha por sí mismo, crea productos militares por sí mismo y fabrica ‘software’ por sí mismo. Es una diferencia enorme», señaló Putin.

El presidente ruso sostiene que la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.

Ucrania con armas nucleares

Rusia no permitirá bajo ninguna circunstancia la presencia de armas nucleares en el territorio de Ucrania, declaró Putin.

La víspera, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, afirmó en una rueda de prensa al término de una cumbre de la Unión Europea (UE) que la única alternativa al ingreso de su país en la OTAN podría ser la posesión de armas nucleares. Además, anteriormente, un funcionario ucraniano, citado por el diario Bild, declaró que Ucrania podría crear en unas semanas armas nucleares para luego utilizarlas contra Rusia.

«Puedo decir que Rusia no permitirá esto bajo ninguna circunstancia», afirmó Putin.

En este sentido, el líder ruso tachó de «provocación ordinaria» los informes sobre la posible producción de armas nucleares en Ucrania.

Armas nucleares para Ucrania

Además, Putin dijo que Rusia está interesada en finalizar el conflicto en Ucrania lo antes posible y por vía pacífica.

«Nosotros, como ningún otro país, estamos interesados en finalizarlo lo antes posible y, por supuesto, a través de medios pacíficos», dijo el líder ruso al reunirse con los jefes de los medios de comunicación principales de los países del grupo BRICS.

El mandatario agregó que, a su vez, la OTAN lucha contra Rusia «con manos de los soldados ucranianos», mientras Kiev no se preocupa por ellos, atendiendo los intereses de los terceros Estados.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Numerosos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

China y EEUU

Los intentos de Washington de frenar el desarrollo de Pekín afectan negativamente su propia economía, declaró este viernes el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Este intento de frenar el desarrollo de China tiene un impacto negativo en la economía de Estados Unidos», afirmó Putin durante una reunión con representantes de los medios de comunicación de los países miembros del BRICS.

En este sentido, Putin calificó de imposible para Washington detener el desarrollo de la economía china por medio de las sanciones.

Más temprano este día, la portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático Mao Ning declaró que Pekín «se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales de EEUU contra las empresas chinas» que supuestamente están vinculadas con la fabricación de drones para Rusia.

En los últimos años, Pekín ha acusado reiteradamente a Washington de tratar de presionar a las compañías tecnológicas chinas, así como de abusar de los controles de exportación. (Sputnik)