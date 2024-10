La participación en las presidenciales de Moldavia supera el mínimo previsto por la ley

Chisinau, 20 oct (Sputnik).- La afluencia a las urnas en las elecciones presidenciales de Moldavia superó el mínimo necesario para que la votación se reconozca como válida, anunció la Comisión Electoral Central (CEC).

Los colegios electorales, entre ellos 30 habilitados para los residentes en la autoproclamada república de Transnistria, abrieron a las 7:00 (GMT+3) y la votación continuará hasta las 21:00 horas.

Para las 14:33 horas, depositaron su voto más de 952.000 personas, o más del 35% del censo de 2.714.239 electores. El mínimo necesario para que los comicios sean válidos es del 33,3%.

Once pretendientes disputan hoy la jefatura del Estado moldavo: la presidenta actual, Maia Sandu; los ex primeros ministros Vasile Tarlev (2001-2008) e Ion Chicu (2019-2020); el ex fiscal general Alexandr Stoianoglo; el extitular del Interior Andrei Nastase (2019); el exministro de Exteriores Tudor Ulianovschi (2018-2019); el exministro de Juventud Octavian Ticu (2013); la exgobernadora de la región autónoma de Gagauzia Irina Vlah (2015-2023); el empresario y político Renato Usatii y la periodista Natalia Morari.

Si ninguno de los candidatos a la presidencia logra más del 50%, habrá segunda vuelta el 3 de noviembre.

Además de elegir al presidente, los moldavos deben votar «sí» o «no» a la propuesta de modificar la Constitución en vigor para que el país pueda ingresar en la Unión Europea. (Sputnik)