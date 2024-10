Ucrania dice que atacó una planta de armamento rusa a 900 kilómetros del frente de guerra

Madrid, 20 Oct. (EUROPA PRESS) – El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha asegurado este domingo que un ataque ha alcanzado una planta de armamento rusa en Dzerzhinsk, en la región de Nizhni Nóvgorod, a unos 900 kilómetros de las líneas del frente.

El ataque fue llevado con aviones no tripulados y bajo la supervisión del servicio de seguridad de Ucrania, la dirección de Inteligencia y las fuerzas de operaciones especiales.

Rusia todavía no se ha pronunciado sobre este bombardeo pero sí que han confirmado un ataque con drones en la región comprendido por 100 vehículos aéreos no tripulados durante la noche. El gobernador de la región, Gleb Nikitin, indicó no obstante en su canal de Telegram que el ataque había sido repelido y que cuatro bomberos recibieron heridas leves por los escombros.

Además, el Estado Mayor ucraniano ha informado también de ataques nocturno contra la base aérea militar Lipetsk-2 en la región occidental rusa de Lipetsk, para atacar «depósitos de municiones, lugares de almacenamiento de combustible y equipo de aviación».