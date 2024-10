Costo de eliminación de control cambiario en Argentina aumenta con el tiempo, afirma economista

Buenos Aires, 21 oct (Xinhua) — La prolongación del estricto control de cambios vigente en Argentina implicaría un mayor costo futuro con consecuencias que se agravarán cuanto más se extienda esta salida, advirtió hoy lunes el economista argentino Christian Buteler.

A propósito del reciente buen comportamiento del mercado local, el cual no avizora una pronta salida del «cepo» cambiario ni un sobresalto del dólar, el director de la firma Buteler Servicios Financieros ofreció a Xinhua algunas claves respecto del panorama económico y financiero actual.

«Me parece que el costo de la salida del cepo es creciente en el tiempo, es decir, cuanto más tiempo el Gobierno se tarde, el costo va a ser mayor, porque se está atrasando el tipo de cambio; entonces ese salto cambiario seguramente va a ser de una magnitud superior y por eso el costo será mayor», refirió Buteler en diálogo con esta agencia.

El levantamiento de las restricciones cambiarias que algunas consultoras estiman que podría darse en el 2025 se supedita al control del excedente de pesos que aún hay en la economía, afirmó.

El experto ve viable una salida para el año que viene, a partir de «una decisión de política económica que tiene que tomar el Gobierno», pero también advierte la posibilidad de un aumento del tipo de cambio con consecuencias en términos de aceleración de precios, en contramano con la prioridad del Gobierno de bajar la inflación.

«Para la salida del cepo creo que la condición ideal es que no haya excedente de pesos, uno no puede no estar de acuerdo con esa definición; el tema es que ha sido de tal magnitud la emisión monetaria de los últimos años que ese punto es muy difícil de lograr en el corto plazo», explicó.

Detalló que, en el actual panorama, ese «exceso» de moneda local es difícil de contrarrestar a través de la «licuación», como se hizo durante los primeros meses de gestión del presidente Javier Milei, cuando la inflación era elevada.

«No es lo mismo ‘licuar’ los pesos como se hizo en el primer trimestre de este año, con una inflación del nivel del 20 por ciento mensual (aproximadamente), que ‘licuarlo’ cuando se tiene una inflación del 3 o 4 por ciento mensual (actual)», precisó.

«Está claro que la velocidad en la cual se está destruyendo el poder adquisitivo de esos pesos es claramente mucho menor; y como todavía se tiene un excedente muy grande de moneda local me parece que el escenario que ellos quieren no se va a dar en el 2025», remarcó el economista.

No obstante, Buteler insistió en la urgencia de «salir lo antes posible» de las restricciones vigentes, para evitar un atraso cambiario y un mayor impacto en el sector productivo, incluyendo el exportador.

«El cepo permite atrasar el tipo de cambio. Si se atrasa, a las industrias les cuesta más competir con productos importados y se genera un problema en la industria; incluso, salvo actividades puntuales como la minería o el sector de energía, las exportaciones de Argentina también en algún momento van a sufrir por este atraso cambiario que permite el control cambiario», indicó.

Para Buteler, si no existiera el control de cambios, habría una presión significativa sobre el tipo de cambio que podría elevar su precio, lo que permitiría un mejor ajuste de las variables económicas, lo que a su vez no solo conduciría a un tipo de cambio más adecuado, sino que también facilitaría un ingreso importante de capitales.

Sin embargo, aseguró, atraer inversiones en un contexto de control de cambios es muy complicado, ya que es poco probable que los inversores arriesguen en un país que no permite la libre disposición de su capital, siendo este uno de los costos asociados a mantener el cepo durante tanto tiempo.

«Sostener el cepo le da al Gobierno, más allá de la comodidad, la posibilidad, por ejemplo, de pagar tasas reales negativas; unificar el tipo de cambio no implica solo el hecho de liberar el precio del dólar y que el mercado lo determine, sino también modificar la política monetaria», dijo.

«Otra de las preguntas es qué va a pasar con la deuda y si la paridad de los bonos en pesos de Argentina tendrían los valores que tienen hoy si se pudiera elegir libremente dónde llevar el dinero; seguramente la paridad estaría más cerca de lo que es la paridad de los bonos en dólares; entonces, el salir del cepo implica modificar mucho más que el precio del dólar», continuó.

En versión del economista, la reciente «performance» de los bonos argentinos ha sido positiva, reflejando una notable caída en el riesgo país, una dinámica que se explica por la apuesta que hacen los inversores a que el Gobierno logre mantener su ajuste fiscal y cumpla con sus compromisos de pago.

Sin embargo, acotó que es crucial que más allá del control de lo financiero, la economía real comience a mostrar signos de crecimiento, un aumento en su Producto Interno Bruto (PIB) para hacer sustentable su deuda, y esto no se logrará únicamente mediante recortes de gasto.

«Si no se concretan las expectativas de mejora en la economía real, los bonos podrían enfrentar un techo; la interconexión entre la economía financiera y la economía real no puede ignorarse; el crecimiento debe ser un objetivo primordial para garantizar la estabilidad a largo plazo», concluyó el economista.