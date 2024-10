Cumbre de los BRICS: América Latina mira hacia Kazán con grandes expectativas

Lucía Barrios

Montevideo, 21 oct (Sputnik).- La cumbre de los BRICS que desarrollará desde este martes y hasta jueves en la ciudad rusa Kazán genera gran expectativa en América Latina. Políticos y analistas de la región la consideran un evento «ambicioso» que puede marcar un antes y un después en la redefinición económica del Sur global.

La cumbre se vislumbra como un espacio clave para consolidar una mayor independencia económica para los países en desarrollo, incluyendo a América Latina.

La agenda del encuentro incluye temas de enorme interés para la región, como la transferencia de tecnología, un esquema que podría ayudar a los países latinoamericanos a evitar la dependencia que mantienen con las potencias occidentales. Además, el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS se presenta como una opción viable frente a las fórmulas del Fondo Monetario Internacional, que han sido criticadas por generar desigualdad y pobreza en la región.

Además de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los que el grupo debe su sigla, ahora lo integran también Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en su versión ampliada conocida como BRICS Plus.

El excanciller boliviano y actual juez del Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Rogelio Mayta, señaló, en diálogo con la Agencia Sputnik, que esta cumbre ofrece una gran oportunidad para que más países latinoamericanos puedan ingresar al bloque, lo que implicaría una nueva era del multilateralismo.

«Por convicción o por el imperativo de la realidad, y al margen de los gobiernos circunstanciales, el Sur global somos BRICS», afirmó.

Mayta consideró que los temas que dominarán la cumbre de los BRICS –expansión del bloque, transferencia de tecnología, sistema alternativo al dólar y nuevas fórmulas de financiamiento– reflejan el «potencial del grupo para ofrecer alternativas económicas más justas para América Latina y otras regiones en desarrollo».

Por su parte, el economista mexicano Jorge Luna, integrante de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), destacó, en diálogo con la Agencia Sputnik la importancia del evento, subrayando que la reunión será crucial para impulsar el multilateralismo a través de una plataforma de intercambio «más equitativa».

«Es una alternativa viable para la región», remarcó Luna, quien explicó que la cumbre podría llevar a los BRICS a un nivel de integración más profundo, con la posibilidad de establecer tratados de libre comercio y fortalecer mecanismos como el Banco BRICS y el sistema de pagos alternativo que promueve Rusia.

«Es muy, muy ambiciosa esta cumbre», enfatizó, destacando que las alternativas económicas que se están discutiendo son variadas y estratégicas.

En este contexto, Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo, tiene altas probabilidades de ser aceptada formalmente en el bloque, lo que representaría un hito para su política económica. Bolivia, por su parte, también podría entrar al grupo debido a su potencial en la producción de litio, lo que sería clave para los BRICS, interesados en asegurar el acceso a recursos estratégicos.

Tecnología y banco BRICS

Por su parte, Mayta consideró que Latinoamérica tiene sus ojos puestos en la transferencia de tecnología.

«Los BRICS plantean un esquema de intercambio económico con transferencia de tecnología que es más equitativo y que podría permitir a nuestros países evadir la esclavitud tecnológica. Se debería ir concretando experiencias y reproduciéndolas», indicó.

El Banco de los BRICS es otra alternativa de «extremo interés» para Latinoamérica, indicó el excanciller.

«Las fórmulas del FMI no han hecho ni hacen otra cosa que someter a nuestros países a condiciones que más que ayudar al crecimiento económico y el desarrollo crean desigualdad y pobreza. La labor del Banco de los BRICS puede ser una opción para que nuestros países puedan contar con financiamiento acorde a los requerimientos de desarrollo de nuestros países», agregó.

Al grupo BRICS le corresponde el 34 por ciento del territorio y el 45,2 por ciento de la población del planeta y el 36,7 por ciento del PIB mundial en cuanto a la paridad de poder adquisitivo.

El ingreso de Venezuela

En esta cumbre, se espera que se analicen los ingresos de Venezuela, Bolivia y Colombia.

Luna consideró que para que un país latinoamericano pueda ser parte del bloque hace falta voluntad política y puso el caso del presidente argentino Javier Milei, quien se negó a que su país forme parte de los BRICS.

En el caso de Venezuela, consideró que existe «mucho interés» ya que al no tener aliados en Occidente, los BRICS se vuelven un «socio natural»; además, dijo que existe un «alto grado de probabilidad» de que dicho país sea aceptado en esta cumbre.

«Estratégicamente, Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo probadas en el mundo. Entonces, para el bloque BRICS sería un aliado sumamente importante. Prácticamente su ingreso es un hecho», agregó.

Con respecto a Colombia, el especialista consideró que el escenario no es tan claro ya que existen presiones desde el Congreso, por lo que no es «tan sencilla» la incorporación de este país al bloque.

El Gobierno de Venezuela aseguró que espera aportar a los países del grupo sus recursos naturales para el impulso de proyectos comunes para el desarrollo económico de esa nación.

Caracas consideró que será un socio confiable de los BRICS con «lealtad probada», y los principios de independencia, amistad, solidaridad e intereses compartidos que propugna esa organización.

Bolivia: Un aliado estratégico

Bolivia enfrenta una situación «similar» a la de Venezuela con respecto a su ingreso al bloque, por lo que existen bastantes chances de que pueda concretarse en esta cumbre, dijo Luna.

«Estratégicamente también a los BRICS les conviene tener un aliado que concentre esa cantidad de litio. Entonces, realmente esos dos países son los que yo más les veo probabilidad de que formalmente se añadan al bloque, sobre todo Venezuela», afirmó.

El 4 de septiembre, la canciller boliviana Celinda Sosa dijo a la Agencia Sputnik que su Gobierno está realizando «lobby» para ganar apoyos durante la cumbre de los BRICS y así lograr su ingreso al grupo.

La ministra resaltó que su país tiene «gran interés y motivación» en ser parte de los BRICS y confirmó la participación del presidente Luis Arce en la cumbre.

Comercio con Latinoamérica

Con respecto a este tema, Luna indicó que los países latinoamericanos buscarán en esta cumbre impulsar una plataforma que aumente el comercio con los BRICS debido a que China es el principal comprador de materias primas en el mundo.

«Es realmente una gran oportunidad para que puedan incrementar su comercio», afirmó Luna, quien recordó que recientemente China eliminó aranceles a las economías africanas para que puedan incrementar su comercio y favorecer el desarrollo.

«Si un acuerdo como tal se logra con el resto de los países latinoamericanos que estén interesados en entrar al bloque, eso realmente podrá ser un gran avance, que naturalmente incrementaría el negocio y el comercio de los países de la región», dijo.

Sistema MIR

Por otro lado, Mayta consideró que la cumbre podría ser el escenario para consolidar los avances de la creación de un sistema de pagos alternativo al SWIFT y al dólar.

«Hoy el dólar estadounidense y el SWIFT no son ninguna garantía. No tiene un respaldo real, es pura ilusión, su sostén al final es la capacidad militar de EEUU que está bastante diluida. Que confianza se puede tener en el dólar cuando EEUU tiene una mega deuda prácticamente impagable. Los países no pueden tener sus reservas internacionales, parte o la mayoría, en dólares cuyo valor está expuesto a la fragilidad actual de la economía estadounidense», reflexionó.

SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.

El excanciller boliviano indicó que la «militarización del dólar» es un riesgo que ningún país debería enfrentar, porque le ha dado el «poder» a EEUU de imponer sanciones económicas «absolutamente arbitrarias» al margen de Naciones Unidas.

«Si un país quiere actuar soberanamente y eso no le agrada al Gobierno estadounidense, corre el riesgo de ser sancionado y vuelto paria del SWIFT», sentenció.

Por su parte, Luna consideró que es «bastante complicado» que los países latinoamericanos puedan incrementar el uso del sistema de pagos ruso Mir.

«En el caso de las economías latinoamericanas desgraciadamente tenemos tanta presión por parte de EEUU, seguimos siendo la región más dolarizada del mundo, por lo que realmente va a ser complicado», opinó.

Mir es un sistema de pagos ideado en 2014 por Rusia, cuando el país se enfrentó por primera vez a una ola de sanciones en relación con la incorporación de la península de Crimea, cuyos habitantes expresaron su voluntad en un referendo correspondiente.

Después de que las compañías estadounidenses Visa y Mastercard restringieron en aquel entonces las operaciones con algunos bancos rusos, el presidente Vladímir Putin encomendó elaborar el Sistema Nacional de Tarjetas de Pago, que se convirtió en el operador de las tarjetas Mir, y en diciembre de 2015 se comenzaron a emitir.

Actualmente las tarjetas se pueden utilizar en Abjasia, Armenia, Bielorrusia, Corea del Sur, Cuba, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Osetia del Sur, Tayikistán, Venezuela y Vietnam. (Sputnik)