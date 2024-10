El Kremlin aclara la supuesta presencia de soldados norcoreanos en Rusia

Moscú, 21 Oct (Sputnik).- La cooperación entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea (RPDC) no está dirigida contra terceros países, por lo que no debería ser motivo de preocupación, declaró el lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

Así respondió el vocero a las preguntas de la prensa acerca del supuesto envío de militares norcoreanos para participar en la operación militar especial rusa. «En primer lugar, se trata de un asunto que concierne a la realización de la operación militar especial, por lo que deberían dirigirse [con las preguntas] al Ministerio de Defensa. En segundo lugar, ustedes saben que la RPDC es nuestro vecino cercano, socio, estamos desarrollando relaciones en todos los ámbitos», explicó Peskov.

«Es nuestro derecho soberano, que no debe preocupar a nadie, porque la cooperación no se dirige contra terceros países. Seguiremos desarrollando esta cooperación», apuntó. El portavoz añadió que en estos momentos circula «mucha información contradictoria» respecto a la presunta presencia de soldados norcoreanos en Rusia. «Los surcoreanos dicen una cosa, el Pentágono dice que no hay confirmación al respecto», recordó.

La semana pasada, el presidente ruso Vladímir Putin envió a la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento) un proyecto de ley para ratificar el tratado de asociación estratégica entre Rusia y la RPDC. Posteriormente, Dmitri Peskov comentó el documento afirmando que implica una cooperación más profunda en todos los ámbitos, incluida la garantía de la seguridad de ambos países.

«La redacción del tratado no necesita aclaraciones, es bastante inequívoca. Lo principal es que el tratado implica una cooperación estratégica y en profundidad en todos los ámbitos, incluida la seguridad», dijo el vocero.