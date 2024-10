Presidente venezolano promete luchar contra los corruptos «caiga quien caiga»

Caracas, 22 oct (Sputnik).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró el lunes que persistirá en su lucha contra los «corruptos y traidores», así como contra el burocratismo en el país.

«No daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, los corruptos y los traidores, vamos por ellos, vamos por ellos, con firmeza, caiga quien caiga, caiga quien caiga», indicó el mandatario en la transmisión de su programa televisivo «Con Maduro Más».

El presidente agregó que su Gobierno también se mantiene «en una batalla», la cual consideró como «incansable», contra «el burocratismo y la indolencia».

«Ustedes saben que yo la he denunciado, es el burocratismo, la corrupción, la traición (…), el burocratismo deriva siempre en indolencia de gente que tiene responsabilidades y le voltea la cara al pueblo, no lo oye, no lo ve, no lo siente, no lo quiere, no lo protege», expresó.

Este mensaje de Maduro ocurre en el contexto del anuncio de la Fiscalía en horas de la mañana sobre la detención del exministro de Petróleo, Pedro Tellechea, por la presunta comisión de varios delitos, entre estos la entrega del sistema de control y mando automatizado de la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Tellechea estuvo en el ministerio de Petróleo desde marzo de 2023, en reemplazo de Tareck El Aissami, quien renunció al cargo por investigaciones sobre corrupción, y posteriormente fue detenido por la justicia de esta nación caribeña.

El exministro fue removido del cargo en agosto cuando Maduro renovó su gabinete Ejecutivo, y lo nombró como ministro de Industrias y Producción Nacional.

No obstante, el viernes el mandatario anunció la designación de Alex Saab en la cartera de Industrias y Producción Nacional, en sustitución de Tellechea, quien alegó que renunciaba al cargo por motivos de salud.

Con Tellechea suman cinco los exministros de Petróleo, durante la gestión del expresidente Hugo Chávez (1999-2013) y de Maduro, que han sido acusados de presuntos actos de corrupción en la industria petrolera de este país sudamericano. (Sputnik)