«Tomamos el sendero correcto»: Putin y Xi Jinping se reúnen en el marco de la cumbre de los BRICS

Kazán /Rusia), 22 Oct (Sputnik).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne este martes con su homólogo chino, Xi Jinping, quien se encuentra en Rusia para asistir a la 16ª cumbre de líderes de los BRICS que arrancó esta jornada y se celebrará hasta el 24 de octubre.

Putin comenzó la reunión felicitando a Xi por el 75.° aniversario de la fundación de la República Popular China y el establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales. «En los últimos 75 años, las relaciones ruso-chinas han alcanzado un nivel de asociación global y cooperación estratégica. Y podemos afirmar con plena confianza que pueden servir de modelo sobre cómo deben construirse las relaciones entre Estados», expresó.

El presidente ruso también destacó el aumento del 4,5 % en el volumen de negocios comerciales entre Moscú y Pekín de enero a agosto. Según él, se están llevando a cabo exitosamente proyectos conjuntos en energía, industria, transporte, agricultura y muchos otros ámbitos. También se están estrechando los lazos humanitarios y culturales, y están aumentando los flujos turísticos mutuos, señaló Putin. «Ayer recorrí el Kremlin […] y observé un gran número de turistas chinos», relató.

El mandatario ruso aseveró que la cooperación ruso-china es uno de los factores estabilizadores de la escena mundial. Xi Jinping, por su parte, dijo que en los últimos 10 años las relaciones ruso-chinas han resistido pruebas sin precedentes y su firmeza no puede verse sacudida por las graves convulsiones que se producen hoy en la escena internacional.

«Nuestras relaciones han recorrido un largo camino y adquirido un carácter sin precedentes, hemos tomado el sendero correcto de la construcción de relaciones entre grandes potencias basadas en los principios de no alineamiento, no confrontación y no dirección contra terceras partes», dijo.

Asimismo, Xi indicó que el grupo BRICS es «quizás una de las plataformas de cooperación más importantes para la consolidación del mundo en desarrollo y las economías de mercado emergentes».

Putin había propuesto mantener una reunión bilateral a principios de septiembre, durante el Foro Económico Oriental que tuvo lugar en la ciudad de Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso. «Gracias a los esfuerzos conjuntos, las relaciones entre China y Rusia han llegado a un nivel alto sin precedentes», dijo en ese entonces. Se prevé que el mandatario ruso mantenga reuniones bilaterales con casi todos los líderes participantes en la cumbre.

Rusia asumió la presidencia de los BRICS el 1 de enero de 2024. Este año, cinco países se unieron al bloque: Egipto, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Actualmente, otras 34 naciones han expresado su deseo de unirse a los BRICS. (Sputnik)