El billete BRICS presentado al presidente de Rusia

Kazán, Rusia, 24 Oct (Sputnik).- Durante el segundo día de la XVI Cumbre de los BRICS, al presidente ruso, Vladímir Putin, le mostraron un prototipo de un posible billete del bloque económico, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista al periodista ruso Pável Zarubin.

El billete fue elaborado por uno de los representantes del país euroasiático en el evento, explicó el vocero presidencial, quien no descartó que pueda ser producido por la Cámara de Comercio e Industria rusa.

La idea de introducción de una moneda conjunta fue debatida por los países miembros de los BRICS ya en agosto del año pasado, durante la cumbre de la organización en Johannesburgo, Sudáfrica.

El principal objetivo de esta medida sería reducir la dependencia de los países miembros del dólar y el euro. No obstante, no se prevé que la nueva divisa se convierta en un análogo del euro, que utilizan la mayoría de los países miembros de la Unión Europea. Así, los Estados de los BRICS mantendrían sus divisas nacionales y no las sustituirían por la moneda conjunta, lo que ayudaría a evitar posibles problemas económicos.

Asimismo, otro objetivo de la moneda conjunta es facilitar el comercio entre los miembros y el financiamiento de proyectos específicos de infraestructuras, industriales y de otro tipo. A largo plazo, se espera que la divisa se convierta en el principal medio de pago y moneda de reserva no solo dentro del bloque económico, sino también en otros países.

Sin embargo, el viernes pasado Vladímir Putin aclaró que la introducción de la moneda de los BRICS aún no se ha planteado, ya que la organización tiene que actuar gradualmente, sin prisas. «En estos momentos, estamos estudiando las posibilidades de ampliar el uso de las monedas nacionales y de crear herramientas que hagan segura esa labor», afirmó el presidente ruso.

La semana pasada, en el Consejo Empresarial de los BRICS, celebrado en Moscú, fue presentado BRICS Pay, un sistema de pago sin efectivo por código QR para extranjeros que podría entrar en funcionamiento en Rusia a finales de este año. Se detalla que el servicio permitirá pagar con las tarjetas de Visa y Mastercard dentro del país, y en el futuro en el extranjero con el sistema de pago MIR.