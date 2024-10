Lukashenko asegura que Bielorrusia ya es país socio de los BRICS

Minsk, 24 oct (Sputnik).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que su país ha obtenido el estatus de Estado socio del grupo BRICS, informó este jueves la agencia Belta.

«Nos hemos convertido en socio, que es la etapa obligatoria para ingresar en este club», dijo al conceder entrevista al periódico Izvestia al margen de la cumbre del grupo BRICS.

Lukashenko también informó que una docena de países, incluida Bielorrusia, ha obtenido el estatus de socio, y al mismo tiempo ha expresado cierta decepción por el hecho de que los BRICS no admitan a nuevos miembros.

«¿Por qué no admitir, por ejemplo, a Turquía? Es el único miembro de la OTAN que ha expresado tal deseo y un país con poderosa economía. ¿Por qué no admitirlo? Pero no, no lo hacen, han inventado la etapa de socio»•, dijo.

Bielorrusia presentó la solicitud de ingreso en el grupo BRICS en 2023.

En junio pasado, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, informó que los BRICS han decidido tomar una pausa en la admisión de nuevos miembros y establecer la categoría de país socio del grupo como etapa anterior a la obtención del estatus de miembro de pleno derecho.

El estatus de país socio da derecho a participar en todas las actividades de esta organización, en sus mecanismos económicos, comerciales y financieros y en los proyectos humanitarios y en algunos políticos, pero sin tener el derecho a voto decisivo.

El bloque BRICS , compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, se extendió con la entrada de Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán el 1 de enero de 2024.

La XVI Cumbre de los BRICS se celebra en Kazán del 22 al 24 de octubre. (Sputnik)