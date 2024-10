Putin a un periodista de la BBC: «¿Es justo mentirnos en la cara?»

Kazán, Rusia, 24 Oct (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante su conferencia de prensa en la clausura de la XVI cumbre de los BRICS en Kazán, cuestionó la legitimidad de las acciones de Occidente con respecto a la expansión de la OTAN, al contestar a una pregunta de un periodista de la BBC sobre si las acciones de Moscú con respecto a la situación en tormo a Ucrania eran «justas».

«Pero, ¿es justo, desde el punto de vista de la seguridad, ignorar durante años nuestros constantes pedidos a nuestros socios para que no ampliaran la OTAN hacia el Este? ¿Acaso es justo mentirnos en la cara, prometiendo que no habrá expansión y, violando las obligaciones asumidas, hacerlo?», cuestionó Putin.

«¿Acaso es justo entrar en nuestro ‘empeine’, en Ucrania, y empezar a construir allí —no prepararse para ello, sino ya construir— bases militares? ¿Es esto justo?», resaltó.

«¿Y es justo llevar a cabo el golpe de Estado —del que hablé cuando respondí a la pregunta de su colega— escupiendo al derecho internacional y a todos los principios de la Carta de ONU? ¿Financiando este golpe [de Estado] en otro país, en este caso en Ucrania, y empujar la situación hacia su desarrollo en la dirección de una escalada?», destacó el presidente, hablando sobre los acontecimientos en Ucrania en 2014.

Seguridad de Rusia como prioridad

El presidente ruso ha aseverado que la seguridad de Rusia es su prioridad y destacó que el país no puede existir si no es un Estado soberano. Putin ha indicado que anteriormente, mientras Moscú estaba tratando de mejorar las relaciones con Occidente, estos países no hacían más que señalarle a Rusia «su lugar».

«Y ese lugar nos llevaría, en última instancia, al deslizamiento de Rusia hacia la categoría de Estados secundarios, que desempeñan exclusivamente la función de meros proveedores de materias primas; con la pérdida, en gran medida, de la soberanía del país», señaló, e hizo hincapié en que «en estas condiciones, Rusia no solo no puede desarrollarse, sino que no puede existir».

«Rusia no puede existir si pierde su soberanía. Esto es lo más importante».

El presidente ruso explicó que «la salida de Rusia de este estado, el fortalecimiento de su soberanía e independencia —en la economía, las finanzas, en los asuntos militares— significa el aumento» de su seguridad y la «creación de las condiciones para su futuro desarrollo seguro, en calidad de Estado independiente, de pleno derecho y autosuficiente». (Sputnik)