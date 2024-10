Putin recordó a Guterres que Carta de la ONU incluye derecho a autodeterminación, fuente

Moscú, 26 oct (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló ante el secretario general de la ONU, António Guterres, que la Carta de Naciones Unidas menciona el derecho a la autodeterminación antes del principio de integridad territorial, informó a Sputnik una fuente de la Cancillería rusa.

Putin y Guterres se reunieron el jueves 24 de octubre al margen de la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán

Según la fuente, «al discutir la aplicación del derecho internacional en el conflicto ucraniano, Guterres defendió un punto de vista, promovido por los abogados de la ONU, sobre la prioridad del principio de integridad territorial».

«En respuesta, Vladímir Putin recordó que la Carta de la ONU menciona en primer lugar el derecho de las naciones a la autodeterminación, y también indica la necesidad de respetar los derechos humanos independientemente de raza, género, idioma y religión», relató el interlocutor.

En opinión de la fuente, «las actuales autoridades de Kiev ignoran por completo estos puntos en relación con la población rusohablante de Ucrania, del mismo modo que ignoraban estos derechos de los residentes de Donbás durante muchos años».

En lo referente a las resoluciones de la ONU sobre Ucrania, el representante del ministerio ruso recalcó que «son de carácter consultivo y no se basan en un consenso».

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev.

El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie (Zaporizhzhia), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

El mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. (Sputnik)