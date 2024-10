Israel destruyó toda la capacidad de defensa estratégica de Irán, afirma medio israelí

Tel Aviv, 27 Oct (Sputnik).- Un periodista de la radio de las Fuerzas de Defensa de Israel afirmó, citando datos de fuentes de seguridad del país hebreo, que el ataque israelí de la madrugada del pasado sábado habría destruido todas las capacidades de defensa estratégicas de Irán.

Doron Kadosh escribió en su cuenta de X este domingo que todas las baterías de misiles tierra-aire de largo alcance del país persa fueron destruidas.

Además, indicó que los radares de detección de largo alcance también fueron eliminados, quedando solo baterías de corto alcance de producción nacional.

Agregó que el principal daño a estas armas fue causado en Teherán y el oeste del país.

«En Teherán, por supuesto, se trata de dejar a la capital iraní expuesta y vulnerable, y el oeste de Irán es la zona desde la que Irán lanzó los ataques con misiles balísticos contra nuestro territorio y, por tanto, tiene eficacia operativa para continuar», explica Kadosh.

Asimismo, indica que Irán perdió sus capacidades estratégicas de misiles tierra-aire para los próximos dos o tres años.

El corresponsal militar, citando publicaciones, apunta que Teherán posee más de 2.000 misiles balísticos de largo alcance.

Al mismo tiempo, enfatiza que el arsenal existente no se vio afectado, sino solo las capacidades de producción. Asimismo, señala que no hubo daños en el sistema iraní de vehículos aéreos no tripulados.

«Esta vez, se espera que los estadounidenses tengan una parte más significativa en la defensa y la interceptación, también debido a la batería THAAD estacionada en Israel, así como a tres barcos con sistemas de defensa AEGIS, que son capaces de interceptar misiles balísticos y también participaron en la interceptación del ataque a principios de octubre», concluye la publicación.

Las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron que en la madrugada del 26 de octubre llevaron a cabo «ataques precisos» contra el país persa, afirmando que solo apuntaron a objetivos militares. El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró a la prensa que «parece que Israel no golpeó nada que no fuera un objetivo militar» y expresó su esperanza de que «este sea el fin» de la escalada.

En total, más de 100 aeronaves militares participaron en la operación, de acuerdo con medios israelíes. Aunque el Ejército iraní reconoció que se produjeron varios impactos, afirma que los daños fueron limitados.

Así, según la parte iraní, algunos emplazamientos sufrieron pérdidas menores y varios sistemas de radar resultaron dañados durante los bombardeos.

El domingo, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, instó a estimar adecuadamente el ataque israelí.

«La maldad del régimen sionista [cometida] hace dos noches no debe ser magnificada ni menospreciada», declaró. (Sputnik)