Columna Poliédrica

La comunicación que hace el gobierno de la República, no se puede negar, ha sido bastante efectiva para sus intereses. Los porcentajes de popularidad que tiene el Presidente de la República así lo constata y lo refuerza el tiempo que ello ha sido así, de manera que esta es una realidad que merece ser estudiada y comprendida; entender que esto es necesario supone, indefectiblemente, hacer un trabajo que va más allá de la simple crítica a los contenidos que emiten las diferentes instancias gubernamentales.

No basta con criticar el discurso soez del Presidente de la República. Es claro que los exabruptos de Rodrigo Chaves y la indignación que pueda generar en ciertas personas, no es algo que esté importando a la mayoría de la población costarricense; por el contrario, pareciera, que esa forma de expresarse puede estar siendo ponderada de manera positiva e incidiendo en la popularidad que presenta el gobierno y en particular la cabeza del Poder Ejecutivo.

Vamos a decirlo claramente, la batalla por la comunicación la está ganando el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. No estamos hablando de si los contenidos de comunicación son correctos o no, si las informaciones que se brindan son verdaderos o no; lo que afirmamos es que la estrategia de comunicación del gobierno es efectiva y le está llegando a la mayoría de costarricenses de forma eficaz, esa es una realidad que es necesario reconocer para poder contrarrestar la estrategia general que han desarrollado.

La comunicación táctica también la está ganando el gobierno actual. Hablamos de la capacidad de reacción en momentos específicos y en relación con temas concretos, en que las puestas en escena del Presidente y sus Ministros, logran distraer la atención de alguna situación comprometedora o en su defecto, posicionan la idea frente a los costarricenses de que se están realizando acciones en favor del progreso del país; en otras palabras, la capacidad de reacción en el ámbito de la comunicación es mayor que cualquier otra instancia que se dedica a esta actividad, insistimos, ello sin entrar a valorar la veracidad o no de los contenidos que se comunican.

La estrategia y la táctica comunicativa es operacionalizada también por la fracción legislativa oficialista. Evidentemente, la voz cantante en el ámbito parlamentario la tiene la diputada Cisneros Gayo que, guste o no, sabe utilizar a los propios medios de comunicación para que actúen como caja de resonancia para lograr sus objetivos; no importa lo que se dice, lo relevante es el efecto que se logra frente a la ciudadanía y para ello la retórica es una herramienta fundamental, porque el objetivo no es informar sino lograr la adhesión a las tesis del oficialismo y en el peor de los casos, generar una duda en relación con los argumentos que contradicen las acciones del gobierno.

En la estrategia y la táctica comunicativa del gobierno no interesa la veracidad de los contenidos que se emiten. Cuando se hace un análisis lógico de su narrativa (como dicen ahora los “expertos”), se puede constatar que está lleno de falacias y que está plagada de juicios valorativos; sin embargo, esto poco importa porque la mayoría de personas receptoras no entienden o no les interesa las temáticas que se debaten en el espacio público.

En síntesis, si se quiere ganar la batalla por la comunicación contra el gobierno, no nos podemos quedar en la crítica de su discurso. Muchas personas se desgarran las vestiduras por la forma de expresarse del Presidente y sus vasallos, pero con ello no se llega ni siquiera a neutralizar la estrategia y táctica comunicativa del gobierno. Las diferentes instancias opositoras deben entender que no se está frente un adversario común, al contrario, las formas que utiliza el gobierno son atípicas y no entender eso es dar ventajas que terminan siendo determinantes en la consecución de los objetivos de comunicación.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot