El candidato de Bolsonaro gana las elecciones municipales en Sao Paulo

Unos 30 millones de brasileños fueron convocados a votar este domingo en la segunda vuelta de las elecciones municipales en medio centenar de municipios y 15 capitales estatales, incluida la ciudad de Sao Paulo, en las que la disputa no quedó resuelta en la primera vuelta.

Victoria del bolsonarismo en Sao Paulo

Sao Paulo volvió a ser escenario de un duro duelo entre el candidato respaldado por el presidente izquierdista Lula da Silva, Guilherme Boulos, y el apoyado por el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, Ricardo Nunes, quien se desempeña como alcalde de la ciudad desde 2021.

Según los resultados difundidos por el Tribunal Superior Electoral, Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), fue reelegido como alcalde por otros cuatro años, tras hacerse con el 59,35 % de los votos frente al 40,65 % del aspirante izquierdista Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

La victoria de Nunes se produjo en medio de la mayor abstención en la historia de la ciudad de Sao Paulo en una segunda vuelta. Según recoge Globo, más del 31 % de los votantes no acudieron a las urnas este domingo, lo que equivale a casi tres millones de personas.

En su discurso de celebración, el político del MDB agradeció al gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y mencionó a Bolsonaro solamente cuando habló de su vicealcalde, el coronel Mello Araújo, del Partido Liberal (PL), liderado por el expresidente.

«Agradezco al principal dirigente [en referencia a De Freitas], sin el cual esta victoria no sería posible. Quiero repetirlo, agradezco al principal dirigente, sin el cual no hubiéramos tenido esta victoria, mi amigo, que me dio la mano en la hora más difícil, el gobernador Tarcísio de Freitas», dijo Nunes. De Freitas ejerció funciones como su principal director de campaña electoral en ausencia del expresidente Bolsonaro, destacan los medios.

«No votar al PT»

El MDB y el Partido Social Democrático (PSD) fueron los partidos que más alcaldías capitalinas obtuvieron en las dos jornadas de votación. En segundo lugar se posicionaron Unión Brasil y el PL, asociados con Bolsonaro, con cuatro alcaldías cada uno.

Bolsonaro acompañó a votar este domingo a su candidato en la ciudad de Goiania, Fred Rodrigues (PL), quien al final no resultó elegido, y destacó la fortaleza de los partidos de la derecha en las municipales. «Hemos ayudado a partidos de derecha, centro-derecha y hasta de centro. Y [la primera vuelta] fue un golpe monumental para la izquierda», dijo el líder ultraderechista, añadiendo que la tendencia fue «no votar al Partido de los Trabajadores» (PT) de Lula da Silva.

La primera vuelta, celebrada el pasado 6 de octubre, resultó especialmente fructífera para el llamado ‘centrão’, un grupo de formaciones de centro y derecha que han dominado la política brasileña durante décadas, a través de pactos más pragmáticos que ideológicos, que se impuso en un amplio abanico de ciudades.

Agrupaciones como el PSD, el MDB y Progresistas (PP) consolidaron su dominio a nivel local al lograr más del 60 % de las alcaldías en los 5.500 municipios, reafirmando que las formaciones tradicionales mantienen una notable influencia en la política municipal, frente a los dos grandes polos opuestos nacionales: el Partido de los Trabajadores de Lula y el Partido Liberal de Bolsonaro.

En este contexto, solo uno de los cuatro candidatos que el PT logró meter en la segunda vuelta en capitales estatales ha ganado y lo hizo por una diferencia mínima de 0,7 puntos (50,38 % contra 49,62 %). El ‘petista’ Evandro Leitao será alcalde de Fortaleza (Ceará) tras ganar al aspirante del PL.