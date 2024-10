Israel bombardea la histórica ciudad libanesa de Tiro

Beirut, 28 Oct (Sputnik).- Israel ha bombardeado este lunes la antigua ciudad libanesa de Tiro, después de que las FDI emitieran un llamamiento de evacuación de amplias zonas de la urbe, que ya había sido atacada a primera hora del día.

Según indicó la Agencia Nacional de Noticias libanesa, aviones israelíes lanzaron una serie de ataques tras el llamamiento de evacuación. En la ofensiva se vieron afectados varios edificios residenciales.

🟡 NEW: Tyre, one of the oldest continuously inhabited cities in the world and a UNESCO World Heritage Site, is facing airstrikes from the Israeli army in what could likely be the first stages of a more devastating bombing campaign. pic.twitter.com/1dRQjDGYDM

— red. (@redstreamnet) October 28, 2024