La incómoda postura de Brasil en cumbre del BRICS y las oportunidades para Latinoamérica

Montevideo (Mesa Américas), 28 oct (Sputnik).- La última cumbre de los BRICS estuvo marcada por dos temas centrales con influencia directa en América Latina. Por un lado, dejó valiosas alternativas de autonomía financiera para los países que buscan independizarse del dólar y por otro colocó a Brasil en el incómodo lugar de rechazar la incorporación de Venezuela al bloque.

Uno de los puntos más sensibles para Brasil en el encuentro, celebrado del 22 al 24 de octubre en la ciudad rusa de Kazán, fue la candidatura de Venezuela para ingresar al grupo. La negativa de su ingreso generó roces diplomáticos con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien acusó a Brasilia de vetar su entrada.

Esta situación ha puesto al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en una posición incómoda, ya que intenta mantener una «neutralidad» y ha evitado tomar decisiones que puedan desestabilizar su contexto político y económico, dijeron a la Agencia Sputnik distintos analistas.

La experta brasileña en relaciones internacionales Regiane Nitsch Bressan dijo a esta agencia que la cumbre de Kazán fue «desafiante» para Brasil y lo dejó en una posición «incómoda».

En la misma sintonía, el vicerrector académico de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, Hernán Zamora, señaló que Brasil mantuvo una «postura cautelosa» para no comprometer su imagen internacional y evitar que el ingreso de Venezuela en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) pudiera ser usado como herramienta política contra el Gobierno de Lula en un contexto de elecciones municipales, que se celebraron el domingo pasado.

Cuba y Bolivia ingresaron formalmente como socios de los BRICS junto a otras 12 naciones.

El jueves, el Gobierno venezolano consideró como una «agresión» y un «gesto hostil» la decisión de Brasil de vetar el ingreso de su país a los BRICS.

La postura de Brasil

Zamora dijo que la posición de Brasil se debe a que para Lula «es fundamental mantener el orden institucional que hay en ese país», por lo que no podía validar la situación de Venezuela que es cuestionada por algunos países.

«Brasil no permitió el ingreso durante esta cumbre de Venezuela para no quedar mal posicionado a nivel internacional. Por otro lado, Brasil tenía elecciones internas (municipales). Fue una situación política donde no podía permitir que se levanten banderas que atenten contra la situación política interna de Brasil. Entonces, por supuesto, si el Gobierno de Lula hubiese apoyado el ingreso de Venezuela, obviamente lo hubieran utilizado para atacar de manera profunda la propia gestión», afirmó.

Por su parte, Nitsch Bressan, profesora de la Universidad Federal de São Paulo, señaló que Brasil se encuentra en una posición «incómoda» ya que apuesta a tener un «rol neutral» dentro del bloque.

«Fue una cumbre bastante desafiante a Brasil en la medida que Rusia utiliza muchas veces el BRICS para su intención de tener al bloque como un contrapunto a Occidente, del G7, mientras Brasil le gustaría mucho más que BRICS fuera una institución para desarrollo económico, para el combate a la desigualdad», agregó.

En tanto, Zamora afirmó que Brasil intenta tener la «mayor capacidad de autonomía» frente al resto de países de los BRICS para poder tener «capacidad de juego».

Oportunidades para América Latina

La expansión de BRICS y el rechazo al dólar como moneda principal de intercambio representan un desafío al control hegemónico de Estados Unidos, generando un atractivo para los países que buscan alternativas al sistema financiero global dominante, indicaron los analistas.

Además, los especialistas previeron que los BRICS mantengan el interés en expandirse en América Latina, incentivando el ingreso de países que buscan distanciarse de la influencia estadounidense.

«Los puntos principales de la cumbre BRICS incluyeron el impulso a la autonomía financiera mediante la creación de una moneda común y un sistema financiero independiente del dólar, junto con un enfoque en el desarrollo tecnológico, especialmente en inteligencia artificial, para los países del sur global. También se abordó la soberanía alimentaria y la reducción de la dependencia en mercados externos, lo cual es crucial para América Latina y otras naciones en desarrollo», afirmó Zamora.

El analista dijo que la incorporación de nuevos países va a generar un espacio de «profunda confrontación» con EEUU y Europa debido a que los BRICS generarán un mecanismo que permita realizar operaciones financieras sin utilizar el dólar.

El 23 de octubre, los países del grupo BRICS apoyaron la creación de una plataforma de inversión para impulsar el flujo de inversiones en el Sur, según la declaración final de la cumbre publicada en el sitio web del Kremlin.

El bloque, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, se extendió con la entrada de Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán el 1 de enero de 2024.

De esta manera, representa actualmente a casi la mitad de la población mundial, el 40 por ciento de la producción global de petróleo y alrededor del 25 por ciento de la exportación de bienes. (Sputnik)