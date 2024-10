Presidenta de México cuestiona la manera como EEUU detuvo al narco del Cártel de Sinaloa

Ciudad de México, 30 oct (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este miércoles la forma en que EEUU detuvo al narcotraficante Ismael «Mayo» Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, en julio pasado, quien según su defensa fue secuestrado y trasladado por la fuerza por un grupo rival de esa misma organización criminal.

«Hay una frase que dice ‘el fin no justifica los medios’, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no sólo es el fin», dijo la jefa de Estado a periodistas.

El fiscal general de México, Alejandro Gertz, pidió el martes a Washington una respuesta sobre el secuestro de Zambada en Culiacán, capital de Sinaloa, y su traslado forzado a EEUU en un avión monomotor, operación supuestamente orquestada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, otro fundador del grupo criminal.

El embajador de EEUU en México, Ken Salazar, dijo el martes que en los días posteriores a la detención el fiscal Gertz recibió un informe completo de parte del fiscal general del país norteamericano, Merrick Garland, y que el secretario de Estado (canciller), Antony Blinken, también envió otro reporte a su entonces homóloga mexicana, Alicia Bárcena.

La jefa de Estado respondió: «lo que estamos planteando no es la detención ‘per se’, sino cómo se hizo».

El diplomático reprochó a México no celebrar ni considerar como una victoria la detención de Zambada.

Sheimbaum dijo que el fiscal general «fue muy claro» al exponer la petición de información a Washington.

«Nosotros siempre vamos a pedir respeto a México y condiciones de igualdad y que se cumplan las normas nacionales e internacionales, para eso hay formas», puntualizó la presidenta.

En una conferencia de prensa en la embajada de EEUU, Salazar respondió al fiscal que, desde la detención de Zambada, las autoridades estadounidenses han estado en comunicación constante con sus pares mexicanos.

«Estamos siempre hablando directamente con el Gobierno», dijo el embajador.

El diplomático abogó por «un México donde los periodistas puedan informar sin temor a represalias, un México donde los corruptos y criminales rindan cuentas y enfrenten la justicia, (…), sin seguridad, no hay prosperidad».

Gertz dijo que las autoridades estadounidenses «no contestan, hay que seguir insistiendo (…), esa persona («El Mayo») que fue secuestrada en Culiacán llegó por avión a una ciudad fronteriza de EEUU».

Zambada, de 76 años, fue detenido el 25 de julio en un aeródromo del estado de Nuevo México, en la frontera sur de EEUU, al aterrizar en un pequeño avión monomotor en compañía de un hijo de Guzmán.

Las autoridades mexicanas no sabían de la operación estadounidense para esta misión, que surgió de una negociación con una facción del Cártel de Sinaloa, y aseguran que sólo conocen una parte de la trama. (Sputnik)