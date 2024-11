Embajador de Rusia celebra 80 años de relaciones con Costa Rica

San José, 3 Nov (Elpaís.cr).- El Embajador de la Federación de Rusia en Costa Rica, Yury Bedzhanyan, resaltó los 80 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, marcadas generalmente por coincidencias en organismos multilaterales.

Bedzhanyan, quien es historiador y geógrafo, rememoró que ambos países sostienen relaciones diplomáticas desde el año 1872 cuando se dieron los primeros intercambios de correspondencia diplomática entre el presidente Tomás Guardia y el Zar Alejandro II del Imperio Ruso.

Las relaciones se interrumpieron tras la Revolución rusa pero serían restauradas el 8 de mayo de 1944 tras el reconocimiento de Costa Rica a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por intermediación de México y por las buenas relaciones que tenía el gobierno de Teodoro Picado Michalski con el Partido Comunista Costarricense, su aliado.

En 1970, durante el gobierno de José Figueres Ferrer, San José y Moscú decidieron abrir las embajadas en ambos países en 1973. A partir de 1991 la embajada soviética pasa a ser de la Federación Rusa.

El diplomático ruso recordó que la participación de Costa Rica y Rusia en la firma de la Carta de San Francisco firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, California, EEUU, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre de ese año.

Tras mencionar la «igualdad» que ha prevalecido entre las partes, destacó el papel de Costa Rica en la solución de los conflictos sociales y bélicos en América Central con la firma de los acuerdos de paz de Esquipulas a mediados de la década de 1980. Resaltó que el papel de esta nación centroamericano fue reflejado por el Premió Nobel de Paz otorgado al ex presidente Oscar Arias Sánchez.

Dijo, en entrevista con Elpaís.cr, que ambos países han coincidido en la defensa de la democracia y los derechos humanos en organismos de la ONU.

Igualmente, ha resaltado la decisión de eliminar el Ejército de esta nación centroamericana, así como «el status de la neutralidad establecido en la Constitución Política» de la República.

Bedzhanyan señaló las coincidencias que han mantenido varios mandatarios costarricenses desde el pasado en asuntos como Oriente Medio y la lucha por el desarme internacional.

Sin embargo, lamentó que la actual Administración (del presidente Rodrigo Chaves Robles) haya cambiado parte de la política internacional en cuanto a neutralidad y brinda el apoyo a Ucrania en foros internacionales, en lugar de propiciar el diálogo para poner fin al conflicto.

Indicó que pese a ello, las relaciones comerciales, culturales y de acercamiento de sectores se mantienen. Por eso, mencionó el intercambio entre parlamentos, becas estudiantiles en todos los campos con todo incluido, comercio y visitas de empresarios de las dos naciones a Moscú y San José.

Añadió que Rusia siempre ha estado dispuesta a colaborar con Costa Rica en diversos ámbitos, como la construcción de un ferrocarril de carga en el Caribe con un ramal hacia el centro, «una actividad en la que tenemos mucha experiencia». Indicó que el gobierno del anterior presidente Carlos Alvarado los invitó a que participara en la licitación de esa construcción.

Bedzhanyan sostiene que la agricultura costarricense se puede beneficiar con los precios de los fertilizantes y químicos, ya que Rusia es un gran productor.

El diplomático asegura que las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Rusia por el conflicto en Ucrania han impedido un crecimiento del comercio, que no se ha reflejado con otras naciones latinoamericanas como Brasil y Ecuador, entre otras.

Informó que autoridades rusas en educación y la Embajada mantienen excelentes relaciones y cooperación con el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), entidad a la que se le ha ofrecido espacio para estudiantes de energía nuclear, química, ingenierías, matemáticas y medicina, entre otras carreras para cursar en Rusia.

Ucrania

El embajador Bedzhanyan explicó que a pesar del alejamiento entre ambas naciones por el conflicto con Ucrania, él como Historiador se ha dedicado a explicar al Canciller y a diversos grupos interesados los orígenes del conflicto, los hechos que lo provocaron.

Asimismo, defendió la operación especial en Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022, cuyos objetivos, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

Además, recordó que la última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades se realizó el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.

Bedzhanyan lamentó el fracaso de esas negociaciones que hubieran puesto fin al conflicto por decisión de Occidente, principalmente de Reino Unido y EEUU.

El diplomático hizo memoria de los fenecidos acuerdos de Minsk en los que se prometía la no extensión de la OTAN hacia el Este, lo que posteriormente fue conocido como una decisión de dar más tiempo para una guerra en Ucrania.

«En el futuro costará creer en las promesas de Occidente», dijo al criticar la decisión de EEUU de defender una relación unipolar en el planeta, donde quienes no hagan caso a sus órdenes serán sometidos a sanciones económicas.

BRICS

Bedzhanyan considera que el grupo BRICS, integrado desde el inicio por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no es una especie de alianza contra EEUU.

«Es un grupo que defiende sus intereses económicos y el multilateralismo sin imposiciones con un trato de iguales», precisó.

Explicó que los EEUU no deben seguir siendo los jueces sobre democracia y derechos humanos. «Ellos no deben decidir quién debe gobernar un país», y si alguien no es de su agrado puede ser relevado mediante cualquier método aunque no respete la democracia ni los derechos humanos, puntualizó.

Finalmente, el embajador de Rusia en Costa Rica expresó que su nación está convencida de que en el mundo vendrán tiempos de buenas relaciones, desarrollo en todos los ámbitos y paz.