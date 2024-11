Una sociedad estúpida es una sociedad condenada a la decadencia

Columna Poliédrica

La estupidez campea a lo largo y ancho del territorio costarricense. Nunca que yo recuerde se ha vivido un tiempo en que la gente ha estado más interesada en las frivolidades y en actividades que no aportan nada a la sociedad. Ya ni siquiera vivimos la sociedad del espectáculo vaticinada por Guy Debord, ni la sociedad líquida de la que habla Zigmunt Bauman; estamos viviendo la sociedad de la estupidez, en la que muchas personas se disputan el trono al más estúpido o estúpida, son tiempos bien, pero bien, decadentes.

Los medios de comunicación de diverso tipo son los principales promotores de esta cultura de la estupidez. Un día sí y otro también, aparecen contenidos desarrollando acciones que atentan contra el sentido común y la más mínima inteligencia; sin embargo, la paradoja es que esas puestas en escena generan dinero a la persona o a los grupos que las hacen y las divulgan, su aporte a la sociedad es nulo y aparecen de manera fugaz, pero ganan dinero con esas tonterías.

Hay gente que habla de la economía del entretenimiento y defiende este tipo de estupideces. Una economía requiere de aportes productivos que beneficien a la sociedad, ello supone que haya un valor agregado para satisfacer las necesidades de los seres humanos; no obstante, cuando hablamos de la actividad del entretenimiento, debemos tener mucho cuidado de no confundir lo que es un valor agregado para la sociedad y lo que son actividades que más bien estancan a los seres humanos organizados.

Las diferentes actividades artísticas permiten que el ser humano se desarrolle en una de sus facetas más importantes, pero también puede ser desvirtuada como está ocurriendo actualmente. Las diferentes artes que ha desarrollado la humanidad han sido posibles por la creatividad de las personas en su deseo innato de expresividad, esto ha dado como resultado las obras más sublimes en todos los campos artísticos; pero eso es diferente a las cosas que estamos viendo en el presente, en que las acciones estúpidas reciben remuneración únicamente por ser vistas por el mayor número de personas, es decir, no hay criterios para establecer el valor artístico de los contenidos que son objeto de pago.

La racionalidad ha venido a menos en nuestro mundo. La humanidad camina pegada a una pantalla de móvil o celular, no se tienen miras de mediano y largo plazo, la gente solo quiere divertirse y no quiere pensar; y como si eso ya no fuera una gran tragedia, la irrupción de la inteligencia artificial hará del no pensar la constante de la actividad humana, el delegar las actividades del pensamiento a esta nueva herramienta tecnológica será la regla y no la excepción.

La libertad del ser humano en sus diferentes expresiones dependerá de la inteligencia artificial. Nos encaminamos a una época en que las personas dependeremos, en grado sumo, de los algoritmos y todo esto será recibido de buena gana porque evitará el trabajo de pensar; en otras palabras, la trampa estará en que el ser humano no tendrá que hacer el esfuerzo de pensar y ello siempre ha sido un anhelo de una buena cantidad de personas.

Lógicamente hablamos de la masa de las personas, no de quienes desarrollarán y controlarán estas tecnologías. Como ha sucedido hasta la fecha, habrá quienes conscientes de esta realidad, asumirán el control de estos procesos para beneficio propio y de sus intereses; no todos tendremos acceso a los beneficios de la inteligencia artificial, así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad y nada indica que vaya a ser diferente ahora.

El punto de inflexión en que nos encontramos será decisivo y determinará el futuro de la humanidad para los próximos siglos.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot