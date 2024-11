¿Cuándo se sabrá quién ha ganado la carrera presidencial en EE.UU.?

Washington, 6 Nov (Sputnik).- El resultado de las elecciones presidenciales de este martes en Estados Unidos podría no quedar claro hasta dentro de una semana, si bien también podría conocerse el mismo miércoles, incluso ya por la mañana, según pronostica NBC News, cuya Mesa de Decisiones (NBC News Decision Desk) se encargará de esta cuestión.

En 2020, el presidente Joe Biden no fue declarado ganador hasta el sábado, recuerda el medio. No se puede saber de antemano qué escenario se desarrollará, ya que la respuesta no sólo depende de cómo los estados cuenten los votos, sino de lo estrecha que sea la diferencia del voto recabado por los candidatos.

En general, para que el ganador se conozca el mismo miércoles, las urnas de los estados indecisos clave, en particular Pensilvania, no deberían arrojar un empate ajustado. En caso contrario, para proyectar un ganador es necesario que se cuenten todos los votos, lo que puede llevar días.

Mientras, en tres de esos estados —el llamado ‘Muro Azul’ de Míchigan, Pensilvania y Wisconsin— es posible que el miércoles por la mañana se contabilice entre el 95 % y más del 99 % de los votos. Sin embargo, si los recuentos resultan ser extremadamente reñidos, el plazo para conocer al ganador podría prolongarse durante días o incluso hasta una semana, dependiendo de los márgenes.

Fuera del ‘Muro Azul’, los estados clave de Georgia y Carolina del Norte figuran entre los mejores en cuanto a eficacia en el proceso de conteo de votos y a la hora de poner sus datos a disposición del público. En Georgia, más del 99 % de los votos se contarán la noche electoral, prevé NBC. Carolina del Norte sigue un patrón similar: en elecciones anteriores, el 99 % de los votos se contaron antes de la medianoche.

Además, el voto electoral otorgado al ganador en Nebraska también podría ser decisivo. Se puede esperar que alrededor del 90 % de los votos se cuenten el miércoles por la mañana. Al mismo tiempo, contar los votos y saber el ganador en Arizona y Nevada llevará, probablemente, algunos días, o quizá más.

NBC News recuerda que tendría que haber una diferencia lo suficientemente grande entre los candidatos para poder proyectar claramente quién es el ganador. (Sputnik)