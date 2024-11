Harris pronuncia discurso de admisión de derrota y señala que se deben aceptar resultados

Washington, 6 nov (Xinhua) — La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, pronunció hoy un discurso en la Universidad Howard en Washington, D.C. en el que aceptó su derrota y dijo sentirse orgullosa de su campaña, luego de lo cual afirmó que «cuando perdemos una elección, aceptamos los resultados».

«Estoy muy orgullosa de la campaña que llevamos a cabo y de la manera en la que lo hicimos. Durante los 107 días de esta campaña, hemos tenido la intención de construir una comunidad y de construir coaliciones, uniendo a personas de diferentes círculos y origen, unidas por el amor al país, con entusiasmo y alegría en nuestra lucha en favor del futuro de Estados Unidos. Y lo hicimos sabiendo que todos tenemos muchas más cosas en común que cosas que nos separan», dijo Harris en el discurso pronunciado en su alma mater.

«Aunque perdimos esta elección, no dejo de lado la lucha que alimentó esta campaña», dijo Harris. «A veces la lucha requiere tiempo. Eso no significa que no ganemos».

En su discurso, Harris subrayó los temas clave de los demócratas como el aborto, la violencia armada y la justicia igualitaria y prometió que «seguiremos librando esta batalla en las casillas de votación, en los tribunales y en la plaza pública».

La vicepresidenta hizo énfasis en la importancia de aceptar los resultados de la elección, y confirmó que habló con el presidente electo Donald Trump, a quien felicitó por su victoria. También subrayó que su administración facilitará la transferencia pacífica del poder.

En las primeras horas de hoy, Fox News fue la primera en proyectar el triunfo de Trump con más de 270 votos del Colegio Electoral, el umbral necesario para ganar la presidencia.

Desde su sede de campaña en West Palm Beach, Florida, Trump declaró su victoria en la elección presidencial de 2024 y dijo que se trató de «una victoria política que nuestro país nunca antes había visto».