Literatura: Áridos Relatos, escabrosos caminos para llegar a la verdad

San José, 7 Nov (Sputnik).- «Cada libro es un universo en si mismo, es como si le permitieras a una parte de tu ser desprenderse y hablarte, y no porque fielmente vayas a retratar aspectos de tu vida, sino más bien porque le das espacio a través de la licencia de la «metáfora» a confrontarte, deleitarte o extraviarte con las situaciones que encarnan los personajes, esas libertades que quizás en el mundo real podrían cobrarte caras facturas o simplemente no tienen tanta fuerza como para darles vida, pero que me decís del campo llano y donde todas las posibilidades caben? Para mi el arte es eso, es un gran campo de juegos, y que mejor placer que jugar acompañado, invitando a otros o dejarse permear por tus seres mágicos», comentó la autora Oriana Ortiz.

Esta es su tercera publicación, y nos trazó un recorrido de sus publicaciones, «cada libro es una experiencia distinta, en Memorias de mi Tierra después de pasar varios años de viaje por Mesoamérica era imperioso retratar esa estampas cotidianas y tan cargados de significado de nuestra historia pluricultural, migrante, violenta y tan cargada de renacimientos… En Caminos de Agua la invitación fue dejarse cautivar por la energía femenina salvaje, y por medio de las protagonistas conocer de viajes y de amores, de lucha y perdón, para conquistar la dualidad».

Ahora con Áridos Relatos la apuesta es ser testigos a primer plano de la fuerza, el coraje, el amor y la rendición con la que atravesamos situaciones limites, en las que nos sumergimos en el duelo y el renacer de algún área de nuestra existencia ¨es la oportunidad de cuestionarnos el lugar que procuramos en el mundo sin más provocaciones que nuestra simple, profunda y determinante verdad», señaló Ortiz.

Los cuentos que pueden encontrar en el libro son La señora de los canastos, Camino, Orión: el nacimiento de una estrella, Río Oro y Suspiro de Verano. El lanzamiento de esta publicación se realizó el pasado 20 de agosto en el Centro Cultural Español, y además de la tan esperada oralidad se contó con un despliegue de diferentes interpretaciones de las historias, performance a cargo de la Compañía de teatro Los despiertos CR, música con Costarrima y un mural interactivo para intervenir el espacio por parte del público.

Este y otras publicaciones de la autora se pueden conseguir en la Librería Sistemas Modernos, Escazú, librería de la UCR, Librería Andante San Pedro, El Parnazo Heredia, Librería Infinito Monteverde y San Ramón, Escalera Ilustrada Grecia, Casa Arcoiris San José, Casa Gardenia San Pedro y con Club de Libros, en diferentes ferias.

Sobre la autora: Escritora y artista escénica, que cuenta con publicaciones como el Tarot de fábulas Cantos al Sol, los libros de cuentos Memorias de mi Tierra Editorial Kamuk 2021 y Caminos de Agua Editorial ClubdeLibros 2022. Y propuestas cómicas en formato unipersonal: Una maternidad de sueño, Mujer cíclica. En el 2021 el proyecto Apareamiento del cual es la dramaturga e intérprete es uno de los ganadores del LabEscena de la Compañía Nacional de Teatro Costa Rica. A nivel profesional se desempeña como terapeuta de arte.