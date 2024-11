«Se acerca el momento de la verdad»: Putin interviene en el Foro de Valdái

Moscú, 7 Nov (Sputnik).- Ha llegado una era «de cambios cardinales y revolucionarios», afirmó este jueves el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante su discurso en el XXI Foro Internacional de Discusiones Valdái, que arrancó el lunes en la ciudad rusa de Sochi.

«En cierto sentido, se acerca el momento de la verdad», señaló Putin. «La vieja estructura del mundo ha desaparecido irrevocablemente, se podría decir que ya ha desaparecido. Y se está desarrollando una lucha seria e irreconciliable por la formación de un nuevo orden», explicó.

«[Esta lucha] es irreconciliable, en primer lugar, porque ni siquiera es una lucha por el poder o la influencia geopolítica, sino un choque de los principios mismos sobre los cuales se construirán las relaciones entre países y pueblos en la próxima etapa histórica», sostuvo.

A continuación, el líder ruso señaló que «el mundo moderno es impredecible». «Si miramos hacia atrás 20 años y evaluamos la escala de los cambios, y luego proyectamos estos cambios en los próximos años, podemos suponer que los próximos 20 años no serán menos, si no más, difíciles. ¿Qué tan difíciles?, por supuesto, depende de muchos, muchos factores», agregó.

«Vemos un conflicto entre la gran mayoría de la población del planeta, que quiere vivir y desarrollarse en un mundo interconectado de enormes oportunidades, y la minoría global, a la que solo le preocupa una cosa: mantener su dominio», observó.

Según Putin, el deseo de Occidente de infligir una derrota estratégica a Moscú demuestra «el extremo aventurerismo» de algunos políticos, ya que «tal creencia en su propio excepcionalismo puede convertirse en una tragedia mundial».

En el mismo contexto, Putin enfatizó que «el mundo necesita a Rusia». «Y ninguna decisión de Washington o Bruselas, supuestamente superiores a otros, puede cambiar esto», añadió.

Este año, el foro celebra su 20.º aniversario y cuenta con la asistencia de 140 expertos de más de 50 países, que han llegado a Sochi para discutir el tema principal del evento: ‘Paz duradera: ¿sobre qué base? Seguridad global e igualdad de oportunidades para el desarrollo en el siglo XXI’.

«Época de cambios cardinales»

«Ante nuestros ojos, se está formando un orden mundial completamente nuevo, a diferencia de lo que conocemos del pasado», ha declarado Putin, al señalar que las últimas «dos décadas estuvieron llenas de acontecimientos muy importantes, a veces dramáticos, de escala verdaderamente histórica».

«A nosotros nos ha tocado no solo vivir en una época de cambios cardinales, de hecho revolucionarios, sino también participar directamente de los procesos más complejos del primer cuarto del siglo XXI», ha observado el presidente ruso.

«No hay solo una lucha por el poder en el mundo, sino un choque de los principios mismos de las relaciones entre países y pueblos», observó el mandatario ruso.

Relaciones con Occidente

El mandatario ruso ha aseverado que «Rusia no percibe a la civilización occidental como un enemigo» y no pone una condición del estilo ‘o ellos, o nosotros’. «Nunca decimos eso. No queremos imponer a nadie nuestra visión del mundo», añadió Putin, al subrayar que la postura de Moscú siempre es «abierta».

A pesar de ello, el mandatario ruso ha observado que el nivel de sanciones y medidas punitivas por parte de Occidente contra Rusia no tiene parangón en la historia. «Hace poco el llamado Occidente colectivo ha efectuado un intento sin precedentes de desconectar a Rusia del sistema económico mundial. El volumen político de las sanciones y medidas punitivas aplicadas a nuestro país no tiene análogos en la historia», denunció Putin.

El mundo necesita a Rusia

El jefe del Estado ruso indicó que los «oponentes» del país suponían que «asestarían un golpe de nocaut» a Rusia, del cual simplemente no podría no recuperarse y dejaría de ser uno de los elementos clave de la vida cotidiana internacional». «No es necesario recordarles lo que sucedió en realidad, me parece que el hecho mismo de que el aniversario del [foro] Valdái reuniera a una audiencia tan representativa habla por sí solo», hizo hincapié el líder ruso.

«El mundo necesita a Rusia, y ningunas decisiones, ni de los supuestos jefes de Washington, ni de Bruselas pueden cambiarlo», dijo Putin.

«La existencia misma de Rusia es la clave para el desarrollo exitoso del mundo», afirmó el presidente.

«Rusia nunca ha sido la iniciadora del uso de la fuerza, pero si así sea necesario, tomará todas las medidas para proteger al país», aseveró Putin. «No luchamos solo por nuestra libertad, sino que defendemos los derechos y libertades universales. Es inútil presionarlos, pero siempre estamos dispuestos a negociar«, resaltó.

Asimismo, Putin ha recordado que «Rusia más de una vez ha detenido a los que ansiaban dominar el mundo, sin importar quién lo hiciera. Y así será en el futuro», advirtió el mandatario ruso. «Quienes intentan hacerlo tienen que entender por fin: será cada vez más difícil», enfatizó.

Armas de destrucción masiva

El mandatario ruso destacó que los conflictos internacionales pueden provocar la destrucción mutua de las naciones. «Existen armas capaces de hacerlo y se mejoran constantemente, adoptando nuevas formas a medida que se desarrolla la tecnología», recordó.

«Al mismo tiempo, el club de propietarios de tales armas se está expandiendo, y nadie garantiza que, en caso de un aumento de una avalancha de amenazas y destrucción terminal de las normas legales y morales, no se utilizarán«, advirtió. (Sputnik)