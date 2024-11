Buscan revalorizar música mexicana emblemática en Congreso Mundial del Mariachi

México, 8 nov (Xinhua) — Autoridades culturales y de turismo celebran, por primera vez en México, el Congreso Mundial del Mariachi en busca de enaltecer y revalorizar la música y la figura del mariachi, un elemento fundamental de la cultura mexicana que transmite valores, historia y tradiciones.

El mariachi «es la identidad de México ante el mundo, o sea, me parece que nos representa ante el mundo culturalmente, pero estábamos un poco olvidados; entonces, esto es para volver a ponernos ahí en escena y hacer justicia a la grandeza de nuestra música mexicana», dijo a Xinhua el director artístico del Congreso, Fernando de Santiago.

Reunidas en la plaza pública Garibaldi, en la Ciudad de México, agrupaciones reconocidas a nivel internacional como el Mariachi Gallos de México, el Mariachi Vargas, el Mariachi 2000, entre otros, ofrecen magnos conciertos a los visitantes.

«Estamos muy contentos porque es evidente el impacto que tiene el mariachi en esta sociedad, pero ante esta oleada de géneros que ha venido a eclipsarlos, la gente tiene que volver a acercarse al mariachi», expresó De Santiago.

El directivo consideró que abrir este tipo de espacios para los mariachis es de vital importancia para lograr su prevalencia, pues, en la actualidad, hacen falta sitios en la televisión o la radio para difundir su música.

Felipe Martínez es uno de los mariachis más reconocidos del país, fundador del Mariachi Gallos de México y heredero de esta tradición musical, pues su bisabuelo fue intérprete de música ranchera.

«Yo vengo de mis padres, de mis abuelos, bisabuelos, mi papá, mis hermanos, primos, tíos, todo mundo. Ya es una tradición de músicos del mariachi y, bueno, de esto vivimos», dijo Martínez a Xinhua.

Para el señor Felipe, el primer Congreso Mundial del Mariachi es una vitrina muy importante que permite llevar la música mexicana a todo el mundo.

«Este evento es para difundir nuestra música por todos lados y que México vea que el mariachi puede ser un artista sin estar atrás de los cantantes que, regularmente, es donde estamos, que el mariachi puede presentar un espectáculo de primer nivel como un artista», sostuvo Martínez.

Recordó que el mariachi transmite valores y que fomenta el respeto de distintas regiones mexicanas, pues sus canciones exaltan la belleza de sus paisajes y sus tierras.

Canciones como «Guadalajara», «Cielito Lindo», «El Rey», «Si Nos Dejan», «Amor Eterno», «Me Gustas Mucho», «Son de la Negra» y «El Mariachi Loco», son algunas de las canciones que fueron más aclamadas por el público durante los primeros días del encuentro, que inició el miércoles y concluirá el próximo domingo.

Mariana González Navarro asistió al encuentro musical, pues recuerda que su padre fue trompetista de un mariachi y, con cada canción, recuerda su legado.

«La verdad es un orgullo porque, de hecho, mi papá también era trompetista de un mariachi. Me pone feliz estar en este tipo de eventos porque me recuerda mucho a mi papá y es algo que me ha gustado desde pequeña», comentó González a Xinhua.

Consideró que la música es una manera de expresar los sentimientos de manera distinta, bonita y diferente.

Además, González sostuvo que el Congreso Mundial del Mariachi ayuda a que sus músicos tengan un importante escenario que les dé una mayor difusión en la industria musical.

El magno encuentro musical continuará en los próximos días con conciertos populares, galas de mariachi y un recital del cantante mexicano de música regional Pepe Aguilar.

Desde septiembre de 2012, el mariachi fue reconocido como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).