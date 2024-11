Rusia destruye 70 drones ucranianos el domingo por la mañana

Moscú, 10 nov (Sputnik).- Las defensas aéreas de Rusia derribaron 70 drones ucranianos el domingo por la mañana, comunicó el Ministerio de Defensa.

El ataque, que el ente militar calificó de «terrorista», tuvo lugar entre las 7:00 y las 10:00 hora de Moscú (GMT+3).

Se interceptaron en este lapso 34 drones en la región de Moscú; 14, en la de Briansk; 7, en la de Kaluga; otros tantos, en la de Oriol; 6, en la de Kursk; y 2, en la de Tula.

Más temprano hoy, el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, reportó que la caída de fragmentos de drones causó incendios en dos casas del municipio de Rámenskoe.

Una mujer de 52 años, que sufrió heridas de esquirlas y quemaduras en la cara y el cuerpo, fue ingresada en una UCI; su condición es de mediana gravedad, según el funcionario.

El ataque con drones obligó a suspender por un par de horas los vuelos en tres aeropuertos internacionales de Moscú: Domodédovo (sur), Zhukovski (sureste) y Sheremétievo (noroeste), según la agencia federal del transporte aéreo.

Sobre las 11:00, Rosaviatsia confirmó el levantamiento de las restricciones que provocaron el desvío de 36 aviones a otros aeródromos.

Donbás

Las tropas rusas se hicieron con el control de Volchenka, en la región del Donbás, reportó el Ministerio de Defensa.

«Unidades del grupo de tropas Centro liberaron la localidad de Volchenka, en la República Popular de Donetsk», comunicó la cartera militar este domingo.

Las operaciones del grupo causaron 460 bajas al Ejército ucraniano en el último día.

Además, las tropas ucranianas perdieron en esa línea de operaciones varias piezas de material bélico, incluido un carro de combate, un transporte blindado M113 de fabricación estadounidense, un obús autopropulsado Gvozdika, tres morteros D-30 de 122 mm y un cañón antitanque Rapira de 100 mm, así como un taller de fabricación de drones.

Adicionalmente, el grupo Sur causó al enemigo 640 bajas; el Oeste, 490; el Este, 105; el Norte, 50; y el Dniéper, otras 50, lo que da un total de 1.795 bajas ucranianas en el Donbás en el último día.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente.

A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. (Sputnik)