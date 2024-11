Las recientes elecciones en Estados Unidos.

Se han escrito muchas opiniones, no todas convincentes.

Para comenzar se debe establecer que ese es un país capitalista en donde los diferentes grupos luchan por mantener su posición.

Los dos partidos mayoritarios quieren mantener el status, con alguna diferencia. El Partido Republicano, más a la derecha del Partido Demócrata tiene entre sus dirigentes a personas decentes pero desde el 2015 con la llegada de Trump ha cambiado radicalmente, ahora él es el partido y se hace lo que él diga con el apoyo de la mayoría pero con el rechazo de algunos dirigentes de manera tibia. Trump se vanagloria de sus excesos sexuales, insulta a latinos, musulmanes y otras minorías, exagera el valor de sus empresas, se negó a aceptar su anterior derrota e incitó a sus seguidores a asaltar el Capitolio para impedir certificar la elección anterior.

El candidato del Partido Demócrata era el actual Presidente Biden quien mostraba que su edad no era la ideal para cuatro años más como presidente y quien renunció a la candidatura tres meses antes de las elecciones. No hubo primarias ni precandidatos y de manera expedita se escogió como candidata a Kamala Harris, actual Vice Presidenta. Persona capaz e inteligente pero es difícil hacer una campaña en tres meses. Cabe preguntar si los resultados hubieran sido diferentes si el candidato Biden hubiera renunciado mucho antes, hubiera habido elecciones dentro del partido entre varios candidatos y si quizá hubiera habido otro aún mejor que Kamala Harris.

A ella se le atacó por las políticas de Biden cuando en ese y muchos otros países el o la vicepresidente tiene poco peso en las decisiones del gobierno pero sí es conveniente atribuirle los fallos percibidos del gobierno en que participa.

Entiendo el enojo de la minoría musulmana que no apoyó a la candidata demócrata por su ambigua posición en la Guerra de Gaza. No entiendo que los hombres negros, no las mujeres, apoyaran a Trump y me avergüenza el apoyo que recibió de los latinos.

(*) Dr. Rodrigo Cabezas Moya es Médico