Gobierno de Costa Rica condecora a Bukele por sus éxitos en seguridad

San José, 12 nov (Sputnik).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, condecoró a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, con la Orden Nacional Juan Mora Fernández en grado Gran Cruz Placa de Oro, la máxima distinción del país, por sus logros en la seguridad.

«Se ha hecho acreedor de ese reconocimiento por una razón muy concreta: rescatar al país de la infame violencia de las pandillas y del crimen organizado, que tenían secuestradas, capturadas las calles y secuestrados a los salvadoreños», afirmó Chaves.

Ver: Ante la visita de Nayib Bukele: A la ciudadanía costarricense

El mandatario impuso la máxima distinción del estado costarricense a Bukele en la tarde del lunes, tras el recibimiento oficial y las conversaciones entre ambos durante la jornada inicial de la visita de dos días del gobernante salvadoreño.

«Sin duda alguna, el rescate de El Salvador de esas garras nefastas también está ayudando a la paz en nuestra región. La lucha contra el crimen organizado en cualquier lugar de Centroamérica es bienvenida», agregó Chaves.

El mandatario costarricense destacó también el compromiso, determinación y la valentía del gobernante salvadoreño para enfrentar al crimen organizado y hacerse acreedor del reconocimiento de su pueblo, de la comunidad mundial y del pueblo costarricense.

«El Salvador demostró que nada es imposible cuando se pone por delante el bien de una nación de una manera integral, en lugar de las excusas», dijo.

Bukele agradeció la condecoración y resaltó el trabajo conjunto de todas las instituciones para lograr convertir a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental tras ser conocido durante años como la capital mundial de los homicidios.

«Lanzamos nuestra contraofensiva a las pandillas y las destruimos. Al día de hoy todavía quedan pandilleros escondidos y estamos buscándolos y todos los días agarramos uno, dos, cuatro, pero actividad pandillera en El Salvador no hay. No hay homicidios, no hay extorsión», afirmó.

Previamente a la ceremonia de condecoración, ministros de los dos Gobiernos firmaron ocho memorandos de entendimiento para impulsar las relaciones y la colaboración bilateral en varios sectores.

Los acuerdos se relacionan con el turismo, la economía, servicios aéreos, bienestar animal, ambiente, energía, deporte y cultura.

Bukele, quien realiza su primera visita oficial a Costa Rica, y sus acompañantes culminaron la jornada del lunes en una cena en su honor ofrecida por el presidente Chaves.

El martes 12 Bukele tiene programado un recorrido por el Centro Penitenciario «Jorge Arturo Montero Castro», conocido como «La Reforma», ubicado en la provincia de Alajuela, en el noroeste de Costa Rica.

Sostendrá además una reunión con empresarios costarricenses y participará en la clausura del «Primer Foro Empresarial del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)-Corea en el Marco del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica».

Su regreso a El Salvador está previsto para la noche de este martes.