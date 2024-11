La UE teme ser excluida de negociaciones sobre Ucrania tras la victoria de Trump, según FT

Londres, 12 nov (Sputnik).- La Unión Europea (UE) teme su posible exclusión del proceso negociador sobre Ucrania si este lo inicia Donald Trump, ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre, informó el periódico Financial Times (FT).

«Mientras tanto, a los funcionarios europeos les preocupa que puedan ser excluidos de las conversaciones lideradas por Trump, privándoles de influencia sobre un posible acuerdo que podría determinar la seguridad del continente a medio plazo», escribió el medio.

Además, según FT, a los funcionarios europeos y ucranianos les preocupa que Trump pueda obligar rápidamente a Kiev a firmar un acuerdo de paz con Rusia.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

El mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. (Sputnik)