Realidades electoreras en EEUU, con Trump – Kamala.

El llamado mundo civilizado ha seguido la novela, de los acontecimientos en la USA, donde dos dispares candidatos, se disputaban el poder a muerte, derrochando miles de millones.

Y digo a muerte, por cuanto por pura casualidad no ejecutaron a uno de ellos, por encargo de las élites súper poderosas, que hubiesen empujado a una guerra civil entre republicanos y demócratas, de imprevisibles consecuencias. Pero las ganas, subsisten.

Ya pasadas esas justas, se analizan los pro y contras de cada sector, donde la inflación, miseria, drogas, migración, drenajes por lavados multimillonarios en guerras, negocios de armas, petróleo, gas, etc., se condimentaron con la usual arma invisible, como es el dólar.

Se achaca a Kamala, su oportunismo e improvisación impuesta, ante un Biden que no dio la talla, para los peligrosos problemas mundiales, donde estamos a punto de una debacle nuclear.

Por otro lado, debido al poder demócrata, se montó todo un encadenamiento, no solo mediático, sino judicial, seguridad, bancario, industrial, empresarial y otros, los cuales se aliaron abiertamente contra D. Trump.

Utilizándose su poder, los demócratas fueron sistemáticamente acorralando a su contrario, con sendas acusaciones judiciales, (similar a CR) de toda especie, y, con la ayuda de los jerarcas europeos, quienes ahora arrepentidos, por ser tontos útiles, han perdido hasta su manera de andar.

Trump y sus gentes, analizaron las maniobras con las nuevas documentadas estadísticas comparativas (2020-2024) como los 10 millones de votos fueron literalmente descubiertos en sendos envíos, al querer ser de nuevo insertados a estados claves más importantes, como ocurrió en la pasada elección. La votación 2020, fue 76 a 81 a favor de Biden /2024 fue 71 a 76 millones de Trump.

Mientras, a estas alturas muchos se preguntan: como los latinos, árabes, negros y otros, dieron el voto a los republicanos, cuando bien sabemos que tales gentes, como los blancos respaldan principios, valores y moralidad que los izquierdos de mentirillas, repelen, injurian y agravian.

Y hablo de zurdos de mentirillas, por cuanto los rojos chinos, rusos, árabes y muchos, jamás acogen, amparan y menos promocionan en sus países, tales nefastas modas progres.

Donald Trump, es de sumo, intolerable y bocón, pero no es un necesitado como Biden o Kamala y muchos en EEUU, para enriquecerse del poder, y un claro ejemplo de cómo caló su mensaje político, fue convencer a los súper conservadores Amish de Pensilvania y Ohio de votar en masa. Latinoamérica está al acecho, ya el patio trasero tiene nuevos aliados.

Aquellos, no entendieron el acoplado mensaje político, donde las previsiones de las oligarquías europeas eran dar continuismo a la lluvia de billetes, pero no supusieron que la improvisada destapara sus disolutas tendencias y hasta feminoides, al contribuir así a su pérdida.

Ahora vemos, como las redes sociales y los contrarios a Trump, se desmarcan de la realidad que los hundió, no solo en EEUU-UK, sino también en el resto de aliados, al esconder e invisibilizar, inventado distractores, para no reconocer, que los pueblos del mundo no aceptan esas formas de liquidación humana, made Soros &. Co., con lo cual se pretende reducir la población mundial.

O sea, si no se logra liquidar la familia metódicamente, se hará en forma nuclear, con ojivas. Y usted, ciudadano del mundo, ¿cómo quiere ser extirpado de este planeta? Prefiere un mal menor.

Finalmente, en el patio trasero, Latinoamérica despertó y está al acecho, teniendo nuevos y poderosos interesados. Que no se engañe D. Trump donde el multipolarismo hará respetar nuestra soberanía, libertad e independencia. Si aplastaron Europa a su gusto, en la otra América, no será igual.

(*) Juan Huezo Zúñiga. Ciudadano de Costa Rica.