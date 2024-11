Ante despótica acción del TSE – Legislativo, enviemos carta al niño dios y a colacho

Si la Asamblea Legislativa y el TSE de Costa Rica, tuviesen la verdadera representatividad del pueblo, la cual se han demostrado su ineficacia y parcialismo por décadas, ya es hora entonces el soberano, en forma directa, sin excepciones y corruptas obstrucciones, lo dejen tomar su destino.

Las élites partidaristas políticas se han encargado de imponernos mediocres, descerebrados, facilitadores, chabacanos, oportunistas, con algunas gentes inteligentes quienes no tuvieron la valentía de enfrentar sus respectivos inflados líderes.

La inopia ha sido terrible, al grado que me he permitido, según mi óptica, hacer un rápido recuento de las prioridades que al costarricense le urge, si fuésemos a unos abiertos referéndums, ante la falta de iniciativa y cálculos políticos de poder de esas transitorias figuras de portal. A continuación, esbozo los principales temas y pueden responder un sí o un no:

1) Estaría usted de acuerdo en cambiar la selección de diputados en forma particular e individual, no con el accionar de los partidos.

2) Asignaría a cada cantón (82) un diputad@ y un alcalde que represente ese sector, operando en conjunto, independiente del partido.

3) Los nombramientos de Magistrados, Procuraduría, Contraloría, Defensoría, TSE y otros puestos, deben ser aprobados por una Suprema Junta previamente escogida.

4) Sobre el Poder Judicial, se desvincularía o no, la OIJ-Ministerio Público-Defensores Públicos-patología forense, donde sus ligámenes adversos no dan una imparcial justicia.

5) Darían de un plumazo o, a corto tiempo, la destitución de esos jerarcas.

6) Respaldaría los progres, wow o woke que buscan una “intelectual” cambio a la familia, los nonatos, los LGTB y aires progresistas foráneos.

7) Están de acuerdo en la privatización, venta, subasta de nuestras instituciones estatales.

8) En lugar de ceder esos entes estatales, se podrían reformar y hacer una profunda purga.

9) Se han concesionado playas, terrenos y servicios. ¿deben ser de nuevo nacionalizadas?

10) Aprobaría la Marina en Limón.

11) Aprobaría la Ciudad Gobierno.

12) Aprobaría la venta de Fanal.

13) Estaría de acuerdo ante las pensiones de lujo en general, hacer un estudio socio-económico en particular y dar a todos, un monto limite.

14) Estaría de acuerdo en limitar las prestaciones de altos jerarcas, a no mayores a 50 millones.

15) Aprobaría o no la revocatoria de mandato a los diputados y presidente por referéndum.

16) Ante la desbocada migración, se buscarán leyes para frenar esa entrada indiscriminada.

17) Ante el nepotismo, amiguismo de/por nombramientos, debe o no regularse.

18) Deben ser más o menos protagonistas los diputad@s en la realidad mundial.

19) Debe o no haber real e igual equilibrio, tanto en cuotas a mujeres, como a hombres.

20) Las universidades estatales, deben o no sujetarse a la realidad hacendaria en cuanto sus presupuestos, dando real equidad a los verdaderos becados sin recursos.

21) A raíz de la visita de Bukele a CR, debe o no tomarse seria nota del ejemplo salvadoreño, sobre el combate de la corrupción y criminalidad en Costa Rica y por qué no, Latinoamérica.

Todos estos planteamientos, según deben suponerse, los hace un neófito en derecho o leyes, pero por la incomprensión del/al pueblo. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Conocido el blindaje creado por los mafiosos de siempre, limitaciones y nudos gordianos que padecemos el costarricense debe tomar nota, despertar y… actuar.

Mientras arriba la Navidad, pidamos a Dios, por la intersección de su Niño y papá Noel, puedan entender y recibir la capacidad de respuesta, de tales empleados nuestros (PJ-AL-TSE), para evitar que las prioridades sociales en Costa Rica, se degeneren en serios conflictos insostenibles.

Costa Rica no es solo para unos cuantos. Somos ya, millones hastiados de arreglos encubiertos.

(*) Juan Huezo Zúñiga, ciudadano costarricense

CC.: R. chaves R., Presidente. Nov-2024.