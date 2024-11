Cumbre del G20 no tendrá trascendencia ya que ignorará a Latinoamérica, afirma excanciller

Montevideo, 15 nov (Sputnik).- La cumbre del Grupo de los 20 (G20) no tendrá importancia ya que EEUU y Occidente seguirán sin escuchar a los países en desarrollo, dijo a la Agencia Sputnik el excanciller boliviano Rogelio Mayta (2020-2023).

«La reunión del G20 no causa mucha expectativa, es muy probable que sea otra reunión más sin trascendencia. EEUU y los países del Occidente seguirán con sus posturas, faltos de ideas, sin luces y sin comprender el mundo actual. Y los países en desarrollo, algunos de ellos miembros de los ascendentes BRICS, con los reclamos desoídos de décadas», afirmó Mayta, quien se desempeñó como ministro durante el actual Gobierno de Luis Arce.

Mayta, quien actualmente es juez del Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), dijo que EEUU y Occidente proseguirán sin entender que el mundo ya no es «unipolar» y que no tienen la «posición de supremacía que ostentaban».

«La comprensión de su posición real permitiría un diálogo positivo y constructivo», lamentó.

Asimismo, el diplomático dijo que durante la cumbre habrán muchas «declaraciones conjuntas, pero no se mencionarán siquiera preocupaciones centrales como repensar la arquitectura financiera».

Con respecto al rol de Rusia, Argentina, Brasil y México en la cumbre, Mayta dijo que buscarán construir un espacio de diálogo «que supere la visión y pretensión hegemónica de Occidente».

«Todos los espacios son buenos para ir consolidando el mundo multipolar y fortalecer un multilateralismo real, no discursivo», agregó.

Brasil será anfitrión de la cumbre de presidentes del G20, que se realizará el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro.

El G20 está formado por 19 países (Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía) y dos organismos regionales: la Unión Africana y la Unión Europea.

Los miembros del G20 representan en torno al 85 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial, más del 75 por ciento del comercio mundial y alrededor de dos tercios de la población mundial, según la web del bloque.

Tensiones entre Argentina y Brasil

La cita en la urbe carioca llega antecedida por tensiones entre Argentina y Brasil, respecto a lo cual el excanciller boliviano consideró que terminará primando en la cumbre el hecho de que son «importantes socios comerciales más allá de los discursos altisonantes de algún Gobierno».

De hecho, la administración que preside Luiz Inacio Lula da Silva ha expresado su preocupación por la postura de Argentina en la cumbre del G20 y pidió una «actitud constructiva» en la reunión de mandatarios.

Las alarmas de Brasil se encendieron cuando Argentina rechazó aprobar un documento conjunto presentado luego la primera reunión ministerial de empoderamiento femenino del G20, el cual busca promover la igualdad de género.

El documento tiene varios puntos coincidentes con la Agenda 2030 impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, a la que el presidente argentino Javier Milei define como «un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los estados-nación, y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas». (Sputnik)