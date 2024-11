El canciller alemán califica su conversación con Putin de «importante y detallada»

Berlín, 17 nov (Sputnik).- El canciller alemán, Olaf Scholz, calificó la conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin, como importante y detallada, así como volvió a subrayar que Kiev puede confiar en Berlín.

Al comentar su reciente conversación telefónica con Putin en Río de Janeiro, a donde llegó para la cumbre del G20, el líder germano afirmó que esos intercambios fueron «importantes».

«La conversación fue muy detallada, pero también nos hizo entender que el presidente ruso no cambió mucho su opinión sobre esta guerra, lo cual no es una buena noticia. Pero por eso es tan importante que nos sigamos fieles al enfoque claro de principios, es decir, a que Ucrania pueda confiar en nosotros», dijo Scholz, cuya conversación con la prensa fue retransmitida en directo por el canal de televisión alemán Welt.

Con anterioridad, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reveló que Putin expuso en detalle a Scholz la postura de Rusia sobre el conflicto en Ucrania y las perspectivas de su evolución.

Los dos líderes también abordaron las iniciativas de paz propuestas por el presidente ruso para resolver el conflicto ucraniano.

A su vez, Scholz reiteró a Putin la postura europea sobre Ucrania, según Peskov.

Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente.

A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie (Zaporizhzhia), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. (Sputnik)