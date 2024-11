La crítica contra el gobierno no basta

Columna Poliédrica

Hay gente en este país que no ha entendido que la comunicación cambió. Hay personas que sigue creyendo que publicar sus artículos de opinión en La Nación, es como tocar el cielo y que ello permitirá ser leído de manera abundante; lo mismo sucede con los canales o radioemisoras tradicionales, los cuales tienen un nivel de penetración sumamente limitado en la actualidad, aspecto que es una realidad y que debe tenerse en cuenta a la hora de pretender llevar un mensaje eficaz a la mayoría de la población.

También ha cambiado el mensaje que capta la atención del público. El discurso alambicado, opaco, con palabras rimbombantes, no llega al gran público, se trata de un discurso poco o nada efectivo; en cambio, los discursos con palabras populares, con una narración cercana a la gente común, ese tipo de narrativa es la que tiene más efectividad y permite que el mensaje que se quiere hacer llegar cale en las personas. El discurso populista, nos guste o no, es efectivo.

Hay que entender que al discurso populista no se le puede enfrentar desde el discurso político tradicional. Vamos a dejarlo claro desde el inicio, nadie está planteando que los emisores deban rebajar el discurso utilizando palabras soeces o altisonantes; lo que estamos diciendo es que no se pueden utilizar palabras opacas o ininteligibles para el común denominador de las personas, hay que hablar de manera llana y dejar los discursos técnicos de lado. De lo que se trata es que el mensaje llegue a las personas y no de desplegar discursos pedantes desde una perspectiva profesional determinada.

El gobierno de Rodrigo Chaves Robles y el mismo Presidente, han logrado una discurso que ha resultado eficaz y que llega a la mayoría de los costarricenses. Esta es una realidad que en lo particular no me hace feliz, pero hay personas a estas alturas del partido que no se han dado cuenta y siguen enfrentando el discurso gubernamental desde una perspectiva tradicional; antes era impensable que el Presidente de la República se refiriera a sus colegas del poder legislativo o del poder judicial como lo ha hecho Chaves Robles, sin embargo, al parecer esta puesta en escena es ponderada positivamente por la población costarricense.

La crítica al gobierno de la República es necesaria pero no es suficiente. Es necesario comprender la lógica del discurso gubernamental para poder enfrentarlo de manera adecuada, al pueblo puro y dura no le interesa de donde venga la ayuda, si el que llega a socorrerlos es militar o no, a las personas eso no les importa y menos los conflictos retóricos de tipo político o jurídico; comprender esta realidad es fundamental para comenzar a revertir la credibilidad que la población costarricenses le está otorgando al discurso de Chaves Robles y sus subalternos, es decir, es necesario aterrizar en la realidad de las personas y dejar de quedarse en la crítica vana e inefectiva.

Vamos a decirlo nuevamente, la batalla por la comunicación la está ganando el gobierno y el Presidente de la República. No me hace feliz escribir esta realidad, pero hay personas que no quieren verla y siguen actuando de manera errática, sin percatarse de aspectos tan básicos como los que hemos señalado; dicho en otros términos, o cambian el rumbo y la forma de comunicarse con la gente común, con la que todos los días sale a tratar de sobrevivir, esa gente que apoya el discurso presidencial y al gobierno, o corremos el peligro de que el poder absoluto sea conquistado por este tipo de personas.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot