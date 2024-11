Olé, olé, olé ¿Por qué ya no hay escuelas en Gaza?… Porque ya no quedan niños en Gaza. Olé, olé, olé.

Este es uno de los cantos de las hordas sionistas seguidoras del equipo de fútbol Maccabi Tel Aviv en su carrera destructora por las calles de Ámsterdam, golpeando taxistas, amenazando transeúntes y reporteros que los filmaban, arrancando banderas palestinas de las casas, quebrando ventanas y agrediendo a quien se toparan. ¿Quiénes son estos locos? ¡De dónde sale toda esta maldad! Desquiciados y envenenados que creen que pueden ir a otro país a destruir y avasallar a su gente, se sienten protegidos por quién y por qué, por los políticos cobardes y vendidos de esos países que descaradamente mienten en su favor y en contra de su propio pueblo.

Este es el encabezado de “The Jerusalem Post”

Just in case: Mossad Agents to go in Maccabi Tel Aviv FC trip to Amsterdam. Por aquello… se dicen ¿qué creen que va a pasar cuando juntan a una pandilla de terroristas donde muchos de ellos son miembros del ejército israelí con miembros del Mossad, la agencia terrorista más grande que tiene este régimen?, cogiendo como excusa un partido de fútbol.

El fascismo-sionista judeo-cristiano debiera bajarse de esa nube y entender que aunque sean una mayoría los países occidentales arrodillados ante el imperio los que apoyan su genocidio, son solo los gobiernos y no el pueblo, nosotros sabemos lo que son y lo que hacen y debieran recordar que hace tan solo 85 años los pueblos del mundo se levantaron contra ese mismo fascismo, que tuvo como uno de sus aliados al sionismo (Havaara) y aunque fue a un enorme costo para la humanidad, no piensen ni por un momento que estos pueblos no lo volverán a hacer.

Están arrastrando al mundo a una guerra sin precedentes, estos desalmados están dispuestos a utilizar lo que ellos llaman la doctrina Samson y Hanibal que implicaría el uso de armas atómicas y la destrucción de una buena parte de la humanidad, así como la suya propia.

El marcador final fue Ajax: 5 – Maccavi Tel Aviv: 0, talvez debieran practicar más fútbol y menos genocidio.

@iANNETNL: este es el medio holandés que tomó los videos, luego recogidos por los medios de desinformación como BBC, Sky News, CNN, Washington Post y New York Times para mentir y distorsionar lo que realmente pasó.

Aquí en nuestro continente latinoamericano estos fascistoides pichones de dictador como Bukele, Chaves, Novoa, Milei, Boluarte, Bolsonaro y otros dispuestos a entregar a sus pueblos como carne de cañón al fascismo sionista, debieran entender que el imperio odia aún más a sus cipayos que al mismo pueblo que quieren explotar y esclavizar y que tienen en común no solo su fascismo, sino también su vasallaje y una bisagra que va desde la nuca hasta ya saben dónde. Regímenes producto de un sistema electoral corrupto y amañado donde la mayoría no vota porque lo entiende así, sin embargo con el voto de esa minoría se sienten con autoridad para pasar 4 años hablando estupideces mintiendo y jodiendo a todo el país y hasta los vemos de cuando en cuando en algún pueblo alejado repartiendo unas láminas de zinc o una máquina de coser o dándose puñetazos en el pecho en alguna iglesia mirando hacia arriba con ojos de vaca desbarrancada, pero claro somos una democracia ejemplar aunque esta no sea capaz de darle a su juventud una educación de calidad para todos aquellos que la quieran y que alcance todo el país, donde se les enseñe a pensar, razonar y entender que los derechos humanos básicos, como salud, educación, alimento, vestido o vivienda deben ser respetados para cada persona que nazca en este planeta.

Aquellos que no pueden escribir más de dos o tres líneas, sin repetir alguno de los estribillos de esta cacareada democracia son parte del problema.

(*) Julio César Madrigal Mora, Ciudadano Costarricense