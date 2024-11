Los imperios tienen el rasgo de generar pánico

En la historia de la humanidad ha habido imperios que han causado terror, miedo, pánico, porque ha sido evidente, por medio de matanzas, métodos de tortura increíbles, armas mortales que generan espanto, formas sofisticadas, terroríficas, entre muchas otras.

Recientemente, tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones de EEUU, el presidente consciente, deliberada o inconscientemente, camino a iniciar su gestión gubernamental, con los nombramientos de algunos personeros de su gabinete, ha causado una ola de espanto en el mundo.

Esto lo señala en parte el escritor Narciso Isa Conde al indicar que, «el terror reina a mayor escala cuando salen a relucir los nombres y los rostros del gabinete de Trump y sus cercanos«. Nos hace, a su vez, recordar «que las guerras de cuarta y quinta generación incluyen las guerras psicológicas montadas sobre poderosos mecanismos mediáticos, tradicionales y no tradicionales; medios análogos y digitales«, y finalizando acentuando el papel de la guerra psicológica como arma cognitiva.

¿Cuáles son algunos políticos que Trump ha anunciado como parte de su gabinete de estado?

La mayoría son figuras conservadoras, leales a la visión de Trump para EEUU, causando extrañeza porque no parecen ser los más idóneos e indicados para tales puestos. Y la mayor sorpresa es que causan miedo, llegando a pensar la gente: «Ave de mal agüero, cercana no la quiero«.

El más llamativo ha sido el senador republicano Marco Antonio Rubio García, como secretario de Estado norteamericano, de origen cubano, es considerado un “halcón” en política exterior, defensor de una línea dura frente a China e Irán, así como de sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Veamos parte de su historial. Sin duda alguna, se ha convertido en el estratega de presión contra Cuba y Venezuela. Su verborrea barata, repetitiva, politiquera, lo hace ser un monomaníaco y mentiroso.

Nos sumamos a las denuncias del compañero, Tony López R., periodista, politólogo y analista internacional, quien señala: Además de los adjetivos señalados contra Rubio García, debemos enfatizar que es un Señor de la Guerra, al desear borrar las ideas y ejemplos de Bolívar y Martí, que guiaron a los dos grandes líderes de esta época, Fidel Castro y Hugo Chávez, y que protagonizaron esta gesta libertaria en los albores del Siglo XXI frente al imperialismo yanqui.

En este sentido, Marco Rubio (cabeza política e ideológica) es el alfil más importante en este ajedrez político, para manejar el tema cubano- venezolano; el senador cuenta con el respaldo de la mafia cubana-americana y venezolana de Miami, además tiene estrechas relaciones con el colombiano senador Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, cuyos vínculos con el narco paramilitarismo han sido públicamente denunciados por la revista Semana y los destacados periodistas Gonzalo Guillen en Nueva Prensa y Julián Martínez.

No es extraño, entonces, estas relaciones de Marco Rubio con la dirigencia narco paramilitar de Colombia, y los lazos ocultos o censurados por los medios de Miami, y el escándalo que se produjo en 1987, por la relación familiar de Marco con su cuñado Orlando Cicilia de Paula, perteneciente a la poderosa banda de narcotraficantes dirigida por Mario Tarrau.

Este escándalo, relacionado con el narcotráfico, ocultado por Rubio en su currículo cuando aspiraba a un escaño al Congreso, norteamericano, lo marcó como mentiroso por su sospechosa omisión y fue objeto de diversos comentarios.

También, desde hace algunos años, Marco Rubio, se vinculó a la tarea de provocar el derrocamiento del gobierno de Maduro. A su vez, el senador Rubio fue uno de los promotores del Concierto Aid Live Venezuela. Esta actividad tenía el propósito tratar de ingresar, ilegalmente, una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela.

A todo lo anterior se suman los esfuerzos y trabajos de Rubio, que realizó con delegaciones miembros de la OEA, para lograr la condena del gobierno venezolano y así poder justificar, legalmente, una intervención militar a través del TIAR y respaldo de la OEA; las condenas nunca fueron logradas, a pesar de que, junto al Secretario General de la OEA, el mercenario Luis Almagro, presionaron y chantajearon a muchos gobiernos.

En diferentes ocasiones ha mentido sobre la llegada de sus padres a EEUU, para buscarse la simpatía de los que odian visceralmente al gobierno cubano. Según el “Ilustre Senador” sus padres llegaron a la Florida después de 1959, huyendo del gobierno comunista de Cuba, cuando la verdad es que aun Fidel Castro no había salido de México, para desembarcar en la isla, cuando ya los progenitores de Rubio, habían aplicado por una visa de inmigrante permanente en la embajada norteamericana, en el Malecón habanero.

El demócrata Dan Gelber, califica a Rubio como peligroso, y cuenta que el día que este asumió el cargo como Presidente de la Cámara de Representantes de Florida, tomó el micrófono y pidió a los congresistas se acercaran a su estrado, les mostró un libro azul, con un gran 100 en la portada. Cuando Gelber y sus compañeros, lo abrieron para hojearlo, un murmullo recorrió la sala, pues, todas las páginas estaban en blanco. Un libro en blanco, Rubio, lo había mandado a hacer, pero solo había redactado el título: “100 ideas innovadoras para el futuro de Florida”.

En 2016, el congresista republicano Marco Rubio mencionó que Cuba estaba utilizando ataques sónicos para afectar la salud de los diplomáticos de EEUU residentes en La Habana, llamando a las ondas el “rayo de la muerte”. Estas son, nada más, algunas muestras, de la mitomanía y lo monotemático de Rubio García, quien ha labrado su carrera política con base en estas prácticas.

Otro personaje siniestro de la bancada de Trump, es Tom Homan, llamado el «Zar de la frontera«, una posición que no existe dentro del Gobierno de EEUU. Homan es originario de Nueva York y tiene una larga carrera en el área de inmigración. Sirvió como director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) (2017-2018), y trabajó dentro de la primera administración de Trump, siendo el principal promotor de la idea de separar a las familias de inmigrantes ilegales y deportarlos. También ha sido muy crítico con las «ciudades santuario», específicamente en EEUU son: San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Chicago, Seattle, Houston, Phoenix, Austin, Dalias, Washington D.C., Detroit, Salt Lake City, Minneapolis, Baltimore, Portland (ambas Maine y Oregon), Denver, New York City, Chicago y todo el estado de New Jersey, las cuales son de una gran carga humana de inmigrantes. ¿Qué se puede esperar de la política migratoria de EEUU, de un personaje como este?

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth. Es veterano de las guerras de Afganistán e Irak y, si es confirmado por el Congreso, se encargará de temas como la asistencia militar a Israel en su conflicto en Gaza, y el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. ¡Imagínense la política de Defensa norteamericana!

Matt Gaetz, como Fiscal General. Gaetz se define a sí mismo, en su biografía de X, como «agitador y un hombre de Florida creado para la batalla». El nuevo encargado del Departamento de Justicia, es un congresista de extrema derecha, que saltó a la luz tras pedir la destitución del también republicano Kevin McCarthy, después de tener abierta una investigación del comité de ética.

John Ratcliffe, Director de la CIA. Político, que sirvió como representante del cuarto distrito de Texas de 2015 a 2020 y fue director de Inteligencia Nacional de 2020 a 2021, después de que Trump lo nominara. Durante su mandato, hizo declaraciones públicas que contradecían las evaluaciones de la comunidad de inteligencia. De ideas muy conservadoras, es un aliado fiel del actual presidente electo.

Michael Waltz, como Consejero de Seguridad Nacional. Sirvió durante más de 27 años en el ejército y fue desplegado como oficial de las Fuerzas Especiales en Afganistán, el Medio Oriente y África. Comenzó su carrera en 2018, cuando se lanzó para ser representante del sexto distrito de Florida. De fuertes opiniones en política exterior, ha criticado particularmente a China. Afirmó que Estados Unidos actualmente se encuentra en una “Guerra Fría contra el Partido Comunista de China».

Steven Witkoff, enviado especial para Oriente Medio. En una de sus elecciones más controvertidas, Trump ha nombrado al inversor de bienes raíces, Steven Witkoff, como su enviado especial para Oriente Medio. El también fundador de Witkoff Group no ha trabajado en la política, pero se mantuvo cerca de Trump durante sus últimos meses de campaña. Fue seleccionado también para coliderar el comité inaugural de la segunda presidencia de Trump junto con la exsenadora y empresaria Kelly Loeffler.

Mike Huckabee, Embajador de Estados Unidos en Israel. En 2016 buscó la candidatura del Partido Republicano para la presidencia. Huckabee, ha mostrado un fuerte apoyo a Israel. Se considera un «sionista sin disculpas» y no acepta el término palestinos.

Todd Blanche, Fiscal general adjunto. El abogado de defensa personal de Trump, representó al republicano en su juicio criminal de Nueva York en el que un jurado lo encontró culpable de 34 delitos graves vinculados a falsificar registros financieros. Aunque el abogado estaba registrado como demócrata, en 2024 cambió al Partido Republicano.

Y el personaje más enigmático es Elon Musk, que al igual que Tom Homan, será encargado de un puesto que existirá hasta ahora, como es el Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE, siglas en inglés, para reducir el «exceso de regulaciones, gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales». Propietario de SpaceX, Tesla y de la red social X, es la persona más rica del mundo. Antiguo crítico de Trump, fue uno de sus mayores donantes en la campaña presidencial y ahora dirigirá, junto al empresario Vivek Ramaswamy, quien ha prometido recortar un tercio del presupuesto federal.

Los anteriores personeros son gente de dudosa credibilidad, algunos desconocidos/as, ineptos en política, peligrosos a la hora de tomar una decisión de importancia, y como recalcamos son parte de una camada que causan pavor, al ser siniestros personajes sacados de una novela o film del género de terror.

Y para muestra de otro ser imperial, como lo es Joe Biden, atemoriza al mundo al tomar la medida de autorizar a Ucrania, para que lance misiles de largo alcance de fabricación estadounidense, hacia Rusia, provocando un detonante para una posible guerra entre Europa, EEUU y Rusia, entre otros países, llamada por algunos la tercera guerra mundial.

(*) Mg. José A. Amesty Rivera, Teólogo, Reverendo de la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana.