El antropomorfismo como prueba de la propia limitación humana

En la religión y la mitología, se llama antropomorfismo a la consideración de los seres divinos como de forma humana, o el reconocimiento de las cualidades humanas de estos seres.

En las mitologías antiguas, frecuentemente se representaba lo divino como un dios o como dioses con formas y cualidades humanas. En las actuales religiones occidentales, al menos, se le atribuyen a Dios pensamientos, sentimientos y reacciones humanas.

Estos dioses se parecen a los seres humanos, no solo en la apariencia y en la personalidad, sino que exhiben muchos comportamientos humanos que se utilizaban para explicar los fenómenos naturales, la creación y los acontecimientos históricos. Los dioses se enamoraban, casaban, tenían hijos, libraron batallas, empuñaban armas y montaban caballos y carros. Algunos dioses antropomórficos representaron determinados conceptos humanos, como el amor, la guerra, la fertilidad, la belleza o las estaciones. Exhibieron cualidades humanas como la belleza, la sabiduría y el poder, así como las debilidades humanas como la codicia, el odio, los celos y la ira incontrolable. Dioses griegos como Zeus y Apolo fueron representados a menudo en forma humana exhibiendo los rasgos humanos encomiables y despreciables. El antropomorfismo en este caso se denomina antropoteísmo.

Desde la perspectiva de los adeptos de las religiones en las que los seres humanos fueron creados con forma de lo divino, el fenómeno se puede considerar teomorfismo, o la entrega de las cualidades divinas a los seres humanos.

Toda esta larga explicación anterior tiene el propósito de aclarar lo que expondremos a continuación: cómo los seres humanos, en su limitada capacidad intelectual, han creado a su imagen seres que ellos mismos no comprenden, ni comprenderán nunca, por más que se esfuercen.

El primer ejemplo se refiere al monoteísmo de las religiones occidentales. Ante la imposibilidad de comprender la naturaleza de lo divino, los humanos le adjudican a su dios el comportamiento propio de este mamífero evolucionado, lo cual quiere decir que antropomorfizan lo incomprensible, Odio, amor, venganza, misericordia, y cualesquiera otras manifestaciones humanas le son atribuidas, a fin de poder distraer la atención de su propia limitación.

El segundo ejemplo se relaciona con la forma en que imaginan las posibles manifestaciones de organismos vivos autónomos que pudieran existir en el universo, dándoles imágenes similares al humano. Es decir, como no se tiene prueba alguna fehaciente de la presencia de estos seres en nuestro planeta, cuando se les quiere representar se les da figuras antropomórficas.

Todo lo anterior porque la mente humana tiene limitaciones, porque la mente no fue concebida originalmente para conocer la verdad sino para sobrevivir.

Cuando alguien sostiene que la ciencia tiene sus limitaciones, que su epistemología no es perfecta, abogando por un relativismo cognitivo, por el “nada se sabe seguro”, todo es opinión”, olvida que las limitaciones no son tanto de la ciencia en sí como de nuestros cerebros.

La mente es un órgano biológico más que una ventana a la realidad. Así pues, es lógico que no seamos capaces de comprender bien todos los descubrimientos de la ciencia, tanto reales como potenciales. Por ejemplo, decía Richard Feynman que quien afirme entender la física cuántica… en realidad es que no la entiende en absoluto.

Sencillamente, nuestra arquitectura mental no está diseñada para entender algo así, nuestras intuiciones sobre el espacio, el tiempo y la materia colisionan con la realidad, y debemos recurrir a herramientas extra-mentales para, al menos, operar con la realidad: por ejemplo, las matemáticas.

Por esa razón, la gente sigue preguntando cosas que resultan incoherentes en la realidad física. Preguntas como ¿qué había antes del Big Bang?. O ¿qué hay más allá de los límites del universo? ¿Cómo se las arregla una partícula para pasar a través de dos rendijas a la vez?

Por eso no puede dejar de asombrarme que existan personas que consideren que la verdad no existe o que todo es relativo, y que es opinión subjetiva, tú tu verdad y yo la mía. Me asombra porque ni siquiera están diseñados para entender las verdades de la ciencia, ¿cómo van a entender si existen o no aspectos ajenos a esas verdades? Y si las hay, tened por seguro que no nos incumben, se alejan tanto de nuestra realidad como especie que preocuparse por ellas es estéril, e invocarlas resulta ser una clara maniobra de distracción.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría