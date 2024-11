Expertos ofrecen recomendaciones para decidir qué carrera universitaria estudiar

San José, 19 Nov (DNP).- Elegir carrera se convierte en una de las decisiones más importantes en la vida de una persona.

Después de noveno año, la pregunta de qué carrera estudiar empieza e vuelve más recurrente en las conversaciones de la familia, amigos y compañeros.

Además, aparecen las expectativas de padres, madres o encargados y, en algunos casos, de la comunidad, sobre los planes a futuro que define la persona estudiante; y conforme se acerca el último año de colegio, la presión aumenta y existe la idea de tener definida una carrera y universidad en la que continuará sus estudios una vez concluida la secundaria.

Pero, en medio de todo lo que se genera alrededor de la persona, las perspectivas y demandas propias del último año del colegio es necesario considerar que para decidir qué carrera elegir, es imprescindible reservar el tiempo y energía que merece.

Es por esta razón que Jazmín Ureña Castro, orientadora del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional( DOP-UNA), comparte algunas recomendaciones para que las personas que se encuentran en el último año de secundaria tomen en consideración antes de elegir una carrera.

Buscar información

Es el momento en que las personas suelen cometer más errores. “De acuerdo con algunos estudios que hemos realizado, la mayoría de las personas que eligen carrera, lo hacen tomando en cuenta la recomendación de personas cercanas, como familia y amigos, sin tomar en cuenta la confiabilidad de la información. Es indispensable considerar si la persona posee la experiencia y el conocimiento necesarios para emitir un criterio sobre las alternativas de estudio a considerar”, mencionó la especialista. Es recomendable evitar las apreciaciones personales o juicios de valor y recordar que cada persona tiene una historia de vida, condiciones personales, socioeconómicas y familiares distintas, por lo cual las generalidades pueden sesgar información valiosa para considerar en la elección final.

Para contrarrestar este fenómeno, es necesario consultar las fuentes de información oficiales de cada institución educativa. En el caso de considerar como alternativa la educación superior estatal, la recomendación es consultar directamente las siguientes referencias:

a) Sitios web oficiales de cada universidad: encontrará información relacionada con la oferta académica, condiciones para solicitar una beca y los requisitos de admisión.

b) Sitio web infoUes (infoues.conare.ac.cr): esta página web contiene información integrada de todas las universidades públicas. Podrá encontrar la descripción y los enlaces necesarios para conocer los detalles de cada una de las carreras; un instrumento vocacional de intereses, para que pueda reconocer los intereses y áreas vocacionales predominantes y de este modo identificar la lista de posibles opciones de carrera a considerar. Además, encontrará recursos de apoyo informativo dirigido a padres, profesionales en orientación y estudiantes de secundaria.

c) Radiografía laboral (https://olap.conare.ac.cr/): en este sitio la persona podrá conocer las condiciones del mercado laboral según el área de su interés, el salario promedio y los porcentajes de empleo y desempleo según una investigación realizada por profesionales de CONARE.

d) Aplicación móvil Descubriendo la U: al descargar esta aplicación, la persona podrá consultar información de todas las carreras e información general de las universidades públicas. Este recurso favorece la consulta rápida de todas las opciones de estudio que ofrece el sistema universitario estatal.

Explorar las características personales:

Según la experta, a este aspecto en orientación vocacional se le llama autoconocimiento. Es comprensible que este proceso pueda parecer un poco complicado, sin embargo, se convierte en un factor determinante para identificar las cualidades personales que podrían facilitar la elección de carrera. Para ello, la persona puede explorar en sus experiencias de vida y tratar de responder las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los momentos clave de mi vida? Y ¿qué habilidades personales me permitieron vivirlos?

• ¿Qué actividades o acciones me hacen sentir mayor satisfacción? Puede tomar en cuenta todas las acciones que no necesariamente han sido calificadas en el colegio, es importante recordar que no en todas las ocasiones, el rendimiento académico condiciona el nivel de satisfacción.

• ¿Cuáles son las fortalezas e intereses que considero predominantes en mi vida? En este punto puede reflexionar sobre temas de interés, actividades fuera del colegio, como a nivel comunal, en la familia o iglesia y considerar la realimentación de las personas más cercanas.

Al reflexionar sobre estos puntos, la persona empezará a reconocer algunos patrones que le ayudarán a identificar algunas áreas de estudio y trabajo y, además, le permitirá reconocer cómo le gustaría contribuir al desarrollo de la sociedad.

Analizar las condiciones del contexto

Todas las personas crecen en condiciones familiares, socioeconómicas y regionales muy diversas. Esta situación merece ser tomada en cuenta a la hora de elegir carrera, ya que es importante considerar detalles como costo de los materiales o insumos necesarios para enfrentar los cursos de la carrera. En algunas ocasiones es imprescindible la adquisición de artículos o pago de viáticos para giras estudiantiles; saber esto con anticipación le permitirá valorar la viabilidad de la opción de estudio. Otro aspecto a considerar es el lugar donde se ubican las sedes que se imparten las opciones de su interés; es decir, considerar si es necesario vivir fuera de la comunidad de origen y las opciones de residencia que ofrece la universidad o el lugar donde se encuentra la sede universitaria.

La orientadora de la UNA recomienda a los estudiantes que no apuren su decisión y que busquen el apoyo de profesionales en orientación vocacional para asegurar que la elección sea lo más adecuada posible.