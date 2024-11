EEUU extendió la vida operativa de algunos misiles Atacms destinados para Ucrania

Washington, 21 nov (Sputnik).- Estados Unidos tuvo que prolongar la vida útil de algunos misiles de largo alcance Atacms destinados para Ucrania, supo Sputnik de los informes financieros del Pentágono.

La vida operativa de diez misiles Atacms expiró en 2015, así que EEUU gastó $30,1 millones para extenderla por diez años en el ejercicio financiero de 2016. Para 2025, según se desprende de los documentos financieros, estos proyectiles volverán a caducar.

En el período financiero de 2016 a 2021, el Pentágono desembolsó $1.220 en la modernización de 1.075 misiles Atacms. En 2020 adquirió adicionalmente 240 misiles nuevos, hasta un total de 1.575 en marzo de 2023.

A medida que los Atacms se van obsoletizando, son reemplazados por un modelo más avanzado, Precision Strike Missile (PrSM). Así, el Departamento de Defensa compró 42 PrSM en el año financiero 2023, 110 en el 2024 y planea adquirir 230 en el 2025. Cada PrSM vale más de dos millones de dólares, el doble que el Atacms.

El domingo pasado, el periódico estadounidense The New York Times informó que el presidente de EEUU, Joe Biden, había autorizado por primera vez a Ucrania atacar a Rusia con misiles estadounidenses de largo alcance.

El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea saliente, Josep Borrell, afirmó que este permiso implica ataques en un radio de 300 kilómetros.

El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que Ucrania atacó la provincia de Briansk con seis misiles de largo alcance Atacms de fabricación estadounidense la madrugada del martes.

El organismo precisó que los sistemas antiaéreos S-400 y Pantsir derribaron cinco misiles y el sexto fue dañado y cayó a tierra sin causar víctimas humanas ni daños materiales.

Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia advirtieron antes que, si Kiev recibe el permiso de atacar objetivos en el interior del país, Moscú lo catalogaría como una participación directa de la OTAN en un conflicto armado con Rusia, y daría una respuesta «inevitable y destructiva».

Cuántos misiles ATACMS en Ucrania

Ucrania dispone de unos 50 misiles ATACMS para atacar en profundidad el territorio ruso, reporta The Times. La publicación precisa que estos datos no son oficiales: el Pentágono no ha facilitado información sobre sus cifras.

El informe fue publicado después de que se supiera que el presidente de EE.UU., Joe Biden, tomó la decisión de permitir a Kiev atacar el interior del territorio ruso con estos misiles de largo alcance.

Según el periódico, los ATACMS «escasean» y son muy apreciados en todo el mundo. EE.UU. los ha exportado a numerosos países, como Australia, Corea del Sur, Rumanía, Grecia, Turquía, Polonia y Marruecos. «En consecuencia, Ucrania quedó relegada a los últimos puestos de la lista», señala The Times.

«Ucrania tiene muchos HIMARS y lanzacohetes MLRS para dispararlos, pero, con un suministro limitado, los mandos militares ucranianos tendrán que elegir con cuidado cuando seleccionen objetivos dentro de Rusia para atacar», reza el artículo.

Por su parte, el Pentágono ha evitado revelar cuántos misiles balísticos tácticos ATACMS fueron transferidos a Kiev. La subsecretaria de prensa del Departamento de Defensa de EE.UU., Sabrina Singh, se limitó a expresar en una sesión informativa del lunes que el número de esos misiles es «limitado». (Sputnik)