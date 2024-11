Enviado chino aboga por solución política a la cuestión nuclear iraní

Viena, 23 nov (Xinhua) — La confrontación no resolverá la cuestión nuclear iraní, dijo el representante permanente de China ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Li Song, pidiendo una resolución mediante medios políticos y diplomáticos.

El enviado chino hizo estas declaraciones el jueves tras la aprobación, por parte de la Junta de Gobernadores del OIEA, formada por 35 países, de una resolución que presiona a Irán sobre la cuestión nuclear.

China, Rusia y Burkina Faso votaron en contra de la resolución presentada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, mientras que 12 países en desarrollo, entre ellos Sudáfrica, la India y Egipto, se abstuvieron.

Li afirmó que China acoge con satisfacción la cooperación entre Irán y el OIEA en las cuestiones de salvaguardias pendientes. China también aprecia mucho la interacción positiva entre el director general del OIEA, Rafael Grossi, y la parte iraní, así como los importantes resultados logrados durante la visita de Grossi a Irán la semana pasada, añadió.

«Los hechos han demostrado una y otra vez que crear una confrontación artificial, intensificar los conflictos en la Junta no resolverá el problema, sino que correrá el riesgo de deteriorar la cooperación entre el organismo e Irán y complicar aún más la cuestión», dijo Li, subrayando que imponer presión no es una forma de diplomacia y que la confrontación no puede aportar una solución.

El enviado chino señaló que la solución fundamental para abordar las preocupaciones de proliferación reside en los esfuerzos políticos y diplomáticos, así como en la cooperación constructiva dentro de las plataformas multilaterales.

Li instó a las partes implicadas a considerar el asunto de «forma cuidadosa y responsable» y a desempeñar un papel constructivo en la resolución política de la cuestión nuclear iraní.