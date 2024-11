Matt Gaetz anuncia que no se reincorporará al Congreso de EEUU en la próxima legislatura

Washington, 22 Nov. (EUROPA PRESS) – El excongresista republicano Matt Gaetz ha anunciado este viernes que no tiene intención de reincorporarse al Congreso de Estados Unidos cuando comience su nueva sesión el próximo 3 de enero bajo la nueva administración Trump en una declaración formulada al término de una misma semana en la que ha visto cómo colapsaba su nominación a fiscal general del país por un escándalo de presunta conducta sexual inapropiada.

«Voy a seguir peleando pero va a ser desde una nueva percha. No voy a incorporarme al 119º Congreso de Estados Unidos», ha anunciado Gaetz esta tarde durante una entrevista con el activista ultraconservador Charlie Kirk.

«Ocho años en el Congreso han sido suficientes, para mí», ha añadido Gaetz, quien ha puesto punto y final a casi una década en los pasillos del Capitolio desde que fuera elegido por primera vez en 2016 a la cámara baja del Congreso, la Cámara de Representantes.

El congresista acabó renunciando a la Cámara a principios de este mes después de que Trump lo eligiera para dirigir el Departamento de Justicia para no presentar problemas de compatibilidad pero su retirada de la nominación le dejó en tierra de nadie.

Las acusaciones llevaron a una comisión del Congreso a iniciar una investigación contra Gaetz cuyos resultados no se han hecho públicos tras muchas presiones del líder republicano en la cámara baja, Mike Johnson, quien ha esgrimido que no es necesario dar a conocer las conclusiones dado que Gaetz ya no es congresista.