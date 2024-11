¿Democratizar el PLN?

La respuesta es mucho más difícil que la pregunta. Si el partido Liberación nació por la defensa del sufragio, caminó mucho tiempo por la vía de la libertad y democracia, hubo fundadores (además de los célebres cuatro, Orlich, Figueres, Monge y Oduber) que buscaron por todos los medios evadir las posturas radicales, aunque manteniendo firmemente el compromiso con la paz, la justicia y la libertad. Caminando por esa vía, podemos decir que el PLN hizo más cosas buenas que malas.

Ahora bien, ese mismo partido democrático, cambió desde la entronización del “arismo puro”, en el periodo 86-90, cuando se transformó en un partido dividido entre “aristas” y “liberacionistas”, ahí comenzó una inmensa diáspora de los liberacionistas de muchos años.

Si bien Oscar Arias se había preparado intelectualmente por años, también tenemos que dejar claro que llegó al PLN en 1968, es decir diez y ocho años después de fundado el 12 de octubre de 1950.

Las personas “colectivamente” tenemos mala memoria, aunque individualmente no es así.

No quiero que se piense que no me gusta Oscar Arias como figura, pero creo que su posición en política económica, no fue atinada en muchos aspectos, por otro lado muchos alrededor suyo lo elogiaron hasta la náusea, eso provocó demasiados disgustos a la mayoría de los “liberacionistas no aristas”. Fue después de su segundo gobierno y el de su pupila, Laura Chinchilla, cuando se produjo una desbandada que dejó al PLN cautivo de pequeños grupos y con una dictadura de figurones peleándose entre ellos, entregando los destinos del partido a personas que habían sido líderes dentro de este y convirtiendo esas mismas figuras como líderes desde la acera de el frente: v.g. LGS, ex secretario del PLN, embajador en la ONU por Oscar Arias, de pronto llega a la presidencia sin la gente necesaria para hacer un buen gobierno. Luego, dos derrotas más dejan al partido frente a su desaparición. Nos sentimos amenazados por un presidente que trata mal al ciudadano, ataca al adversario sin ningún tipo de respeto y ahora se lleva la UEI como su guardia pretoriana: ahí ardió Troya. Los costarricenses no somos de guerras, esa no es nuestra idiosincrasia, pero tampoco nos gustan los negros nubarrones que amenazan la libertad.

Ahora, por fin, se destierran las plagas del PLN, se quita los fueros y privilegios odiosos de algunos líderes que tanto daño han causado al país y al partido.

Las convenciones serán abiertas y la elección del candidato será a padrón abierto. Estos logros llevan mi recuerdo a mejores tiempos. La esperanza es en mucho sentido lo único que espera un pacifista.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico