Detienen a 3 hinchas del Real Madrid por insultos racistas contra jugadores del Barcelona

Madrid, 23 nov (Sputnik).- La Policía Nacional de España detuvo a tres aficionados del Real Madrid por los insultos racistas que profirieron contra dos jugadores del Barcelona durante el clásico que celebró el pasado 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, partido que venció el Barcelona por 0-4.

«Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas como presuntos responsables de un delito contra la integridad moral al proferir insultos racistas contra dos jugadores de fútbol», indica el comunicado.

Según la nota, uno de los hinchas arrestados a mediados de este mes y puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial, es menor de edad.

Los hechos ocurrieron cuando el Barcelona anotó un gol y sus jugadores Lamine Yamal y Raphael Dias Belloli, más conocido como Raphinha, celebraron frente a la grada. En ese momento, varios hinchas del Real Madrid hicieron gestos ofensivos imitando a simios dirigidos a estos dos futbolistas, además de lanzar expresiones discriminatorias que atentaban contra su dignidad.

Las acciones, captadas por móviles y la operadora del partido, se hicieron virales, generando amplia difusión en medios nacionales e internacionales.

El Real Madrid posteriormente condenó «de manera rotunda cualquier tipo de comportamiento que implique racismo, xenofobia o violencia en el fútbol y en el deporte».

Cuando a propio Yamal se le preguntaron sobre los insultos hacia él, el futbolista, de 17 años, tomó una postura madura y respondió: «¿Racismo en el Bernabéu? Yo estoy en la cancha y me concentro en el partido, no me importa que me digan cuatro tonterías». (Sputnik)