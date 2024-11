La herencia de Biden, la Tercera Guerra Mundial a la Humanidad.

Con la autorización de EEUU, en manos de Biden y el Pentágono se recetaron sendos misiles de largo alcance a Rusia, en el lapso de entregar su poder.

Sin considerar las respuestas a esos movimientos disuasivos, los rojos actuarán en consecuencia. Occidente quiere continuar el respaldo a ese mediocre comediante, que pretende liquidar, según sus palabras, hasta el último ucraniano.

Sabemos que las actuaciones en esos ambientes van en consonancia con los centros de inteligencia y estrategia, las cuales según calculan, ven imposible una reacción contundente de Putin.

Aunado a ello, la OTAN envalentonada con el poder anglosajón, no pierde oportunidad en echar más combustible al polvorín, asistiendo con pertrechos, gentes y apartados billetes a Zelensky.

Además, con una vinculada montada propaganda publicitaria mediática, están sellando el destino de 400 millones de europeos, que no saben por dónde viene la procesión.

Esos europeos, por su proximidad, junto a los países bálticos, están en el horno, a punta de chicharrón. Y por supuesto, los británicos y franceses, supuestos líderes, al frente.

Pero resulta increíble, cuando bien sabemos que los misiles hipersónicos rusos, pueden ser enviados con gran precisión a cualquier rincón de los EEUU y, ser difícil interceptados, 100%.

Y para hacerla trompuda, (no Trumpista) la tecnología china, a manos de Rusia, y sus demostrados adelantos, no es como la pinta la prensa canalla de esa inmensa guerra cibernética nuclear.

Ante ello, como garrapateaba en otro comentario por elpais.cr, hace unos días, los demócratas le están adrede embarrialando la cancha a Trump, por cuanto, jamás podría éste lograr la paz.

Y debemos entender la intención (obligación) del actual presidente gringo. Son cientos, miles de billones en juego, donde los súper multimillonarios arriesgan devaluar su poder y fortunas, exigiendo esos movimientos geo-políticos, para dar continuismo a su “eterna” dominación.

Las acciones hechas desde ese poderoso país, U.S.A., están poniendo en peligro la humanidad y el planeta entero, donde nos dejaría un aterrador panorama que, si fuese el poder de los BRICS, es cualquier bicoca, comparativamente a la acción de Biden no ha advertido su nefasta “herencia”.

En un asilo de locos, cuando el Director pierde el norte y se les sueltan los tornillos, nadie se salva de su mal. Sin ser pro-gringo, más nos conviene ese pomposo empresario, por cuanto presumimos, tiene la capacidad de analizar hacia dónde nos llevan, actuar con soluciones viables y oportunas.

Con esas perspectivas, ya entonces sugiero desde mi Costa Rica, como ciudadano pensante y libre, ya el Senado y el Congreso USA, deben mover su poder en frenar ese absurdo belicismo el cual, restándole poder ejecutivo al Sr. Biden, por su irracionalidad, se contendrían las olas.

Pero ya, debe hacerse algo, por cuanto los acontecimientos se agigantan y aceleran, por desventura. La irresponsabilidad de los nuevos demócratas y sus aliados no tiene escape a la humanidad entera, máxime si se han atrevido y persisten en apearse a Donald Trump, a pesar de no ser santo de mi devoción. Amedrentar con la disuasión, ya no es moneda de curso.

Juan Huezo Zúñiga, ciudadano costarricense. Nov 22/2024.