La OTAN no está preparada para una «guerra de desgaste» con Rusia, advierte militar ucraniano

Londres, 24 Nov (Sputnik).- El excomandante en jefe del Ejército de Ucrania y actual embajador de Kiev en Londres, el general Valeri Zaluzhny, ha afirmado en una entrevista con Ukraínskaya Pravda que la OTAN no está preparada para una «guerra de desgaste» con Rusia, ya que los arsenales de misiles y aviones no tripulados de la Alianza Atlántica no son comparables a las capacidades del complejo militar-industrial ruso.

Según Zaluzhny, en Ucrania, «la tendencia será hacia un aumento del número» de ataques aéreos rusos, y, «ya este mes, la cifra asciende a 3.000».

«Así pues, el número de objetivos aéreos es cada vez mayor, y el número de contramedidas es limitado y demasiado caro. Incluso a este respecto, creo que ni el Reino Unido ni los países europeos estarán preparados», señaló.

«¿Tiene un país europeo o el mismo Reino Unido de hoy 5.000 misiles para los sistemas Patriot para derribar bombas aéreas guiadas? Lo dudo. Porque son muy caros y, en consecuencia, es imposible tener demasiados, porque es problemático producirlos. Así que en este componente militar podemos decir que no están preparados», afirmó.

El alto oficial sugirió que los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN pueden agotarse por completo en solo dos o tres meses. (Sputnik)