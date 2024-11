La ignorada tumba del botánico Carlos Wercklé

Debo agradecer al biólogo Diego Aguilar-Sandí —a quien no conozco en persona—, que en el más reciente número del Semanario Universidad (No. 2536, 13-XI-2024, p. 20) publicara un artículo, para recordarnos que en estos días se cumple el centenario del fallecimiento del botánico Carlos Wercklé Deher. Una conmemoración silenciosa, así como totalmente discreta e imperceptible, como lo fue su partida de este mundo.

El final de Wercklé fue más que triste, pues murió en completa soledad y consumido en el alcohol, después de sufrir un accidente en un parque capitalino y ser internado en el Hospital San Juan de Dios. Al respecto, aunque voy muy poco a San José, cada vez que paso por el pequeño pero siempre bien acicalado Parque España —frente al antiguo edificio de la Fábrica Nacional de Licores—, ese paraje me induce a evocar a este notable botánico, así como a imaginar la forma tan cruda como sobrevino el final de una existencia tan fecunda desde el punto de vista científico.

En realidad, todo cuanto sabemos de Wercklé se lo debemos al recordado naturalista y querido amigo Luis Diego Gómez Pignataro, experto en helechos. Y esto es así, porque en una serie de artículos que intituló Contribuciones a la pteridología costarricense, en la revista Brenesia (1978, 14/15: 361-393), incluyó una sustanciosa biografía de ese botánico, nacido el 18 de julio de 1860, en el poblado rural de Viversviller o Wiebersweiler, en los territorios de Alsacia-Lorena.

Por ser limítrofes entre Francia y Alemania, dichas comarcas siempre estuvieron en disputa, y en diferentes períodos históricos pertenecieron a uno u otro de esos países, como lo aprendimos desde la secundaria. Luis Diego lo consigna como alsaciano, quizás por su ambivalencia, pues —basado en un obituario del botánico Paul Standley— acota que Wercklé se ufanaba de sus raíces alemanas, al punto de que simpatizó con este país durante la Primera Guerra Mundial, aunque a la vez reconocía que su terruño pertenecía a Francia cuando él nació y, por tanto, decía ser francés.

Es por ello que, cuando escribí el libro Trópico agreste; la huella de los naturalistas alemanes en la Costa Rica del siglo XIX (2013), para mis análisis no lo consideré alemán, como también me sucedió con Augustus E. Endrés, por haber nacido en Sarre-Union o Saarunion, Alsacia. Por cierto, ambos llegaron al país en diferentes momentos —separados por 34 años—, Endrés en 1867 y Wercklé en 1902, provenientes de EE. UU., donde residían. Algo errabundos, lo hicieron de manera individual, en contraste con otros naturalistas, ya fuera de origen alemán (Karl Hoffmann, Alexander von Frantzius y Julián Carmiol) o suizo (Paul Biolley, Henri Pittier y Adolphe Tonduz), que dejaron una impronta indeleble en nuestras ciencias naturales.

Su llegada al país

Cabe indicar que cuando Wercklé se instaló en nuestro país —había estado por poco tiempo en 1897, con su hermana Julia, aparentemente dedicados a un negocio de floricultura—, Pittier, quien había sido el fundador y director del Instituto Físico-Geográfico Nacional, enfrentaba dificultades de carácter científico-administrativo, que lo impulsaron a abandonar Costa Rica a inicios de 1904; de hecho, su entrañable instituto había sido clausurado en 1899. Por tanto, con excepción de un breve período en que devengó un sueldo del Museo Nacional, Wercklé nunca disfrutó de un salario estable, salvo por la venta de plantas, sobre todo helechos, orquídeas y bromeliáceas (piñuelas), a entidades, coleccionistas y especialistas en EE. UU., y quizás en Europa.

Eso sí, a pesar de sus exiguos ingresos, no tenía atadura familiar que le impidiera dedicarse al estudio de nuestra flora. Y, con la acuciosidad y el empeño que lo caracterizaban, lo hizo de manera sobresaliente, a pesar de la crónica e irremediable adicción al alcohol que 20 años después lo llevaría a la tumba. Lamentablemente, su padecimiento se exacerbó al aliarse con el ya citado Tonduz, también extraordinario botánico, con quien coincidía en su vida solitaria, la soltería y la dipsomanía. Sobre este último, quien moriría en Guatemala el 19 de diciembre de 1921, a los 60 años de edad, en tal soledad y desamparo, que sus restos fueron depositados en una tumba colectiva. Sobre él, vale la pena leer el libro Adolphe Tonduz y la época de oro de la botánica en Costa Rica (2019), del amigo Gregorio Dauphin.

Ahora bien, debido a su demostrado talento y brillo intelectual, así como a sus habilidades de recolector, Wercklé logró el apoyo del connotado agrónomo Enrique Jiménez Núñez y del belga Julio E. van der Laat, editor del Boletín de Agricultura —órgano de la Sociedad Nacional de Agricultura, y después llamado Boletín de Fomento—, en diferentes labores, que le eran remuneradas. Ello explica que, de las 85 publicaciones suyas recopiladas por Luis Diego, pocas son de corte realmente científico. Por el contrario, se trata más bien de artículos divulgativos o cortos, de carácter agrícola —de seguro recompensados por van der Laat—, con énfasis en frutas tropicales (tipos, usos, injertos, enfermedades, etc.), café (poda, sombra, etc.), banano (poda de raíces), leguminosas, forrajes, textiles, plantas ornamentales y hongos comestibles; también escribió sobre aspectos paisajísticos (cercas vivas, alamedas urbanas y parques públicos), al igual que sobre animales (chivos, avestruces y zompopas).

La gran excepción, pues la debe haber escrito por placer y no por necesidad, fue su obra La subregión fitogeográfica costarricense, que publicara en 1909 con el patrocinio de la Sociedad Nacional de Agricultura. Se trata de un pequeño libro, de unas 50 páginas de diminuta letra, que marca un verdadero hito en nuestras ciencias naturales, pues representa la primera visualización del territorio de Costa Rica según criterios de carácter biogeográfico, es decir, de la conjunción de la biología con la geografía. Para lograr esto, Wercklé percibió que el país se podía dividir en cuatro grandes regiones, según sus tipos de vegetación: Caribeña, Pacífica, Templada y Fría. Además, complementó esta clasificación con un análisis de las familias que tienen mayor influencia en la determinación del carácter de nuestra flora, en función de esas cuatro regiones.

Esto es sumamente meritorio, por el valor intrínseco de tan abarcador y comprensivo enfoque, que es útil no solo desde una perspectiva botánica, sino también zoológica, pues la fauna, en sus diferentes niveles tróficos (herbívoros, carnívoros primarios, secundarios y terciarios), está indisolublemente ligada a la flora.

Pero, también, porque la obra fue publicada en 1909, apenas cinco años después de haber arribado él al país. Es decir, a Wercklé le bastaron poco más de cuatro años —un intervalo demasiado corto para acometer tan compleja tarea— para, después de recorrer diversas localidades del territorio nacional recolectando plantas —con las dificultades logísticas de entonces—, trascender del plano estrictamente taxonómico (la identificación de especies) al ecológico, al captar las relaciones de la vegetación con las principales determinantes climáticas, orográficas, edáficas, etc. propias del país. ¡Una privilegiada mente, con gran capacidad de abstracción para percibir patrones y tendencias donde otros podían ver únicamente plantas y plantas, sin articulación entre ellas!

Un triste final

Esas eran las inusitadas credenciales intelectuales y científicas de ese buen hombre que, intoxicado por el alcohol, el 19 de noviembre de 1924 fue recogido en el Parque España, sin que nadie o casi nadie lo notara. O tal vez, sí, pues para los transeúntes de la capital, de seguro que no era la primera vez que lo habían visto embriagado y en serios problemas, pues un hombre de su gruesa y alta complexión, tez blanca, ojos azul-verdoso y cabello castaño, difícilmente habría de pasar desapercibido en la poco poblada capital de entonces. Así lo atestiguó el propio biólogo Clodomiro Picado una tarde cuando, al transitar por la Avenida Central, lo observó tirado sobre una acera, mientras unos muchachitos se burlaban de él. Picado alejó a los acosadores y pidió un coche para que lo llevaran a su morada. En realidad, parece que nunca tuvo una morada fija, y dormía donde estuviera cuando caía la noche; se dice que por tiempos pernoctaba en el predio del floricultor alemán Alfredo Brade, o en algún cobertizo en la propiedad de José Cástulo Zeledón, al costado norte de La Sabana.

Con respecto a este último personaje, ornitólogo y nuestro primer naturalista, fue un exitoso empresario en los ramos de farmacia, textiles, jabones, candelas, aserrío de maderas, etc., casado con la cubana Amparo López-Calleja Basulto. Además de generosos y filántropos con las personas necesitadas, ayudaron de varias maneras a Wercklé y Tonduz, al financiarles algunas giras de recolección de plantas —especialmente de orquídeas—, aparte de que ambos realizaban labores de jardinería para ellos.

Esto explica que seis días después del fallecimiento de Wercklé, apareciera en la prensa una pequeña esquela (Diario de Costa Rica, 25-XI-1924, p. 5), la cual decía lo siguiente:

Don Carlos Wercklé D.

Ha muerto

Amparo de Zeledón tiene la pena de participarlo

a los amigos del extinto, y especialmente a las colonias

Francesa y Alemana, y de invitarlos al entierro

que saldrá hoy a las 10:30 del Hospital San Juan de Dios

El deceso ocurrió al mediodía del lunes 24 de noviembre de 1924, a la edad de 64 años. Al respecto, basado en varias notas periodísticas, Luis Diego pudo reconstruir los hechos, y así aseverar que “sobre su muerte corre la versión de que, muy intoxicado, se sentó en un poyo de lo que hoy es el Parque de España, y que, al resbalar al pavimento se desnucó y murió allí, en despoblado y sin auxilio. Sin embargo, la verdad es otra: el 19 de noviembre ingresó a los salones del Hospital San Juan de Dios, con traumatismos, quizá del accidente del parque, desnutrido y con grave intoxicación alcohólica. Falleció ocho días después, de una cardiopatía”. Esto último consta en su acta de defunción.

Aparte de esta esquela, el único diario que informó sobre su deceso fue La Tribuna (26-XI-1924, p. 2), que en un pequeño recuadro consignó lo siguiente:

Murió antier el botánico señor Wercklé. Ayer, a las diez y media de la mañana, se dio sepultura al cadáver de don Carlos Wercklé, saliendo el cortejo del Hospital San Juan de Dios, donde murió ayer el distinguido botánico. Costa Rica le debe la publicación de muchos trabajos sobre la flora nacional. El señor Wercklé era de origen alsaciano, pero estaba radicado en el país desde hacía muchísimos años, dedicado a las investigaciones científicas, y deja muchas plantas descubiertas, que llevan su nombre. La Tribuna deplora hondamente la muerte del distinguido hombre de ciencia.

Para retornar a doña Amparo, era una extraordinaria dama, sobre la cual publiqué el artículo Amparo López-Calleja, una mujer tan aguerrida como altruista (Meer, 13-VIII-23). Y, aunque ella estaba en Puntarenas —a un centenar de kilómetros de la capital— cuando ocurrió el percance, de inmediato viajó a San José, para hacerse cargo de la situación.

Esto implicó no solo lo concerniente al funeral, sino que fue más allá, pues ella dispuso que el cuerpo de Wercklé fuera enterrado en la misma tumba en la que había inhumado a su esposo un año antes. En efecto, aunque José Cástulo murió el 16 de julio de 1923 en Turín, Italia, sus restos no pudieron ser trasladados a Costa Rica sino hasta diciembre, para darles la debida sepultura.

Es por eso que, aunque no haya una placa que lo indique, ahí permanecen hasta hoy los restos de Wercklé, en el total anonimato; de hecho, seis años después, el 7 de mayo de 1930, fueron exhumados y trasladados al osario de la tumba. Esos datos constan en los archivos del Cementerio General, en el expediente referido a la tumba consignada como propiedad 2014, mausoleo 5, cuadro ampliación este y lado sur (tomo 8, folio 123). A José Cástulo y Wercklé se suman varios parientes de doña Amparo.

Tumba que ha albergado los restos de Wercklé por un siglo.

Por cierto, en tiempos recientes fueron transferidas ahí las cenizas de doña Amparo, fallecida en 1951 en Honduras; aunque ella fue enterrada en el cementerio de Comayagüela, sus restos fueron repatriados muchos años después, y depositados en un mausoleo de su familia, en el Cementerio General de Cartago. Hoy, que esa bóveda tiene una linda apariencia —en contraste con el aspecto roñoso que mostró por muchos años— sería oportuno y encomiable que un grupo de ciudadanos nos organicemos para financiar la elaboración y colocación de una placa alusiva a la presencia de las cenizas de Wercklé en ella, idea que compartimos con Diego Aguilar.

Para honrar la memoria de Wercklé

Para concluir, es pertinente destacar que, en reconocimiento a sus fecundas labores de recolección —que permitieron descubrir numerosas especies nuevas para la ciencia—, el apellido de Wercklé ha quedado eternizado en unas 80 especies de plantas, Entre esas especies figuran el higuerón Ficus werckleana, las piñuelas Bromelia wercklei y Vriesea werckleana, el ágave Agave wercklei, y las orquídeas Epidendrum wercklei, Oncidium wercklei y Pleurothallis wercklei. Asimismo, lo está en los géneros Wercklea y Werckleocereus; el primero es de árboles, entre los que destaca el hermoso clavelón de montaña, y el segundo es de cactus.

Pero, aún más importante que eso, me parece que la mejor manera de inmortalizar el legado de Wercklé es difundir su obra escrita y, en particular, de La subregión fitogeográfica costarricense. Fue por ello que, hace unos años, cuando fui representante de la comunidad nacional ante la Editorial Tecnológica, propuse su reimpresión.

Sin embargo, tras pensarlo con detenimiento, se me ocurrió que lo más pertinente sería publicarla de nuevo, pero actualizada. Esto sería posible a la luz del inmenso avance logrado no solo en el conocimiento de la flora del país, concretado hoy en los ocho volúmenes del Manual de Plantas de Costa Rica, sino también por la existencia del esquema de clasificación de nuestras formaciones vegetales o zonas de vida, elaborado por los recordados ecólogos Leslie Holdridge y Joseph Tosi, fundadores del Centro Científico Tropical. Al respecto, incluso le obsequié a un colega botánico uno de los dos ejemplares que desde hace medio siglo he atesorado, pero ignoro si él ha avanzado en estas labores, que permitirían aquilatar y contextualizar debidamente los aportes de Wercklé en este campo, sin duda originales y científicamente provocativos.

(*) Luko Hilje

(luko@ice.co.cr)