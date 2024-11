Bruselas, 25 nov (Sputnik).- El presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, Rob Bauer, dice que las afirmaciones de que la OTAN provocó el conflicto en Ucrania son un «sin sentido» muy grande.

«Puedo decir que eso es el mayor «non-sens» que he oído (…). No nos expandimos hacia el Este, son los propios países los que expresan el deseo de unirse a nosotros (…). No se puede decir que los hayamos obligado a que se unieran. Fue decisión de ellos, aunque podrían haber elegido otra opción: seguir siendo neutrales o unirse a otros bloques», explicó, refiriéndose a lo dicho durante la conferencia de Bruselas de que Rusia defiende legítimamente sus intereses ante la expansión de la OTAN hacia el Este.

Bauer también afirmó que la OTAN es una «alianza defensiva» y no representa una amenaza para Rusia. «Somos una alianza defensiva, y los rusos saben perfectamente que no nos planeamos atacar a Rusia», declaró.

A mediados de junio pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones impuestas contra Rusia.

El conflicto en Ucrania empezó desde el golpe de Estado perpetrado en 2014 con el apoyo de los países occidentales, los que fueron sus iniciadores e incitadores, declaró en su tiempo Putin. (Sputnik)