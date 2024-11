Boric presenta correos contra denuncia de acoso sexual

Santiago de Chile, 26 Nov (Sputnik).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó ante la justicia los 25 mensajes que recibió de la mujer que lo denunció por presunto acoso sexual para demostrar que tal delito jamás existió.

Los correos fueron publicados en exclusiva por el portal Meganoticias, un día después de que se conociera la demanda que una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, interpuso el pasado 6 de septiembre por hechos ocurridos en 2013 y 2014.

El abogado del mandatario, Jonathan Valenzuela, señaló que, en realidad, la verdadera víctima de «acoso sistemático» fue Boric, quien nunca sostuvo ningún tipo de relación personal con la denunciante.

Los correos, que fueron entregados a la fiscalía, empiezan el 3 de agosto de 2013 y terminan el 11 de julio de 2014. En principio, la mujer le hace Boric comentarios políticos pero luego le pide trabajo.

A fines de diciembre, cambiaron de tono por completo, ya que la denunciante le confiesa que está enamorada de él.

«Cuando quieras me llamas y me voy contigo a donde quieras. No aguanto más vivir con mis papitos (…) Yo te amo, estoy sufriendo (…) Yo te necesito, tú eres Dios, tú mandas. Si hice algo mal, perdóname por favor (…) ¿No podemos ser felices, juntos en este planeta? Te ruego que tengas piedad de nosotros, por favor. No me dejes, yo quiero vivir contigo», señalan los mensajes.

Las fotos

En cada misiva, la mujer insiste en que quiere vivir y «morir» con Boric. «Estoy hirviendo de amor (…) Tienes mi vida a tu disposición, te amo más que a nadie en el universo (…) eres el único Dios que existe (…) Conste que soy tu fan ‘number one’. Y eres mi ídolo ‘number one’. Y que me estoy muriendo de amor», agrega.

El 26 de abril de 2014, la mujer incluso le adjuntó fotos «de carácter explícito» que Boric no le había solicitado. Al mes siguiente, los correos comenzaron a ser más agresivos.

«Gracias por arruinar mi vida maldito desgraciado (…) sé que me has tratado como la peor basura de este universo, peor que una prostituta», acusa.

En el último mensaje, la mujer le prohíbe a Boric mostrar las imágenes, le exige borrarlas y le advierte que le escribe solo para dejar «pruebas» en caso de que él quiera extorsionarla. También lo amenaza con denunciarlo ante la justicia, lo que hizo una década después. (Sputnik)