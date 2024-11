Vicemandataria de Ecuador denuncia que militares impidieron su acceso a la Vicepresidencia

Quito, 27 nov (Sputnik) – La vicemandataria de Ecuador, Verónica Abad, reveló este martes que tras su arribo al país, el 20 de noviembre, militares y policías impidieron su acceso a la sede de la Vicepresidencia.

«Apenas aterricé en Quito me dirigí hacia la Vicepresidencia para cumplir mi agenda y agradecer a las organizaciones políticas que han sido solidarias, sin embargo, encontramos más de 60 militares, vallas, motorizados y policías para impedir mi entrada al lugar, cuando mis pertenencias están ahí», denunció Abad en declaraciones a la emisora local Radio Sonorama.

La vicepresidenta detalló que el martes recibió sus pertenencias «en una funda plástica negra» y calificó esta acción como «lo más humillante y ruín».

«Fue penoso ver estas acciones y esto es una evidencia de lo que ahora dice la ministra de Trabajo de que yo no estoy suspendida, que no se me han quitado los derechos políticos», apuntó.

El lunes, Abad exigió un pronunciamiento de la Corte Constitucional para que aclare su rol en el Gobierno y reiteró que las acciones en su contra son «maniobras» del presidente Daniel Noboa para impedir su sucesión en el cargo cuando se sume a la campaña electoral para los comicios de 2025.

Además, criticó a Noboa al señalar que su gestión «prioriza intereses personales sobre los del pueblo ecuatoriano».

Abad ha denunciado con anterioridad que el mandatario busca evitar que ella lo reemplace cuando él deje el cargo para hacer campaña electoral para su reelección en las urnas en las elecciones de 2025, como establece la Constitución.

La vicepresidenta ecuatoriana, quien se desempeñaba como «embajadora por la paz», en Israel, fue sancionada por el Ministerio de Trabajo con una suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días.

Tras el sumario impulsado por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, la vicemandataria fue sancionada por presunto «abandono injustificado del trabajo», debido a que habría demorado su traslado desde Tel Aviv hasta Ankara (Turquía), según un decreto presidencial.

La penalización de la segunda jefa del Ejecutivo derivó en la designación de Sariha Moya como vicemandataria encargada y generó el inicio de un proceso de fiscalización del proceso sumario realizado por la cartera de Trabajo.

Además, fueron presentados cuatro juicios políticos contra la ministra Núñez, que deberá tramitar la Asamblea Nacional (parlamento unicameral). (Sputnik)